Brenda revela que su suegra trató de robarle el bebé a otra nuera

Con la voz quebrada por el llanto, Brenda Canché lanzó un S.O.S. desde el fondo de su más profunda angustia: detener a su suegra, la mujer que le quitó a su bebé y al parecer ya le había hecho lo mismo anteriormente a otra nuera.

Brenda Lizbeth Canché Castañeda tuvo a su bebé el 25 de septiembre de este año, y el 12 de octubre su suegra lo sacó de la casa y se lo llevó sin su consentimiento.

Finalmente, la abuela paterna entregó el nieto a las autoridades y el bebé ya está en brazos de su madre... pero aún hace falta un largo recorrido por los juzgados para cerrar la historia.

Brenda Lizbeth reveló que ella no es la primera víctima de su suegra, y antes otra mujer sufrió de un episodio similar a manos de la señora.

"La señora tiene antecedentes penales por secuestro, ya lo había intentado hacer con otra nuera, y es angustiante que ya lo haya hecho otra vez, conmigo, y que lo siga haciendo por que la dejen libre", señaló Brenda Canché.

Confabulación

En días pasados trascendió el caso de Brenda Lizbeth, joven mujer quien fue víctima del robo de su bebé a manos de su suegra, cuando el bebé tenía apenas 17 días de nacido.

Tras la denuncia y detención de su suegra, de nombre Rocío, la fiscalía le tomó declaración, pero sólo por la alteración de filiación, ya que registró al bebé como suyo y no por la sustracción del menor, que es un delito grave.

Ante esta inexplicable falta de la autoridad Brenda Lizbeth se dijo intranquila porque su suegra no está detenida y teme por su seguridad y porque se repita el delito.

"Voy a seguir hasta que a esta persona la detengan, yo pienso en las demás mujeres, no nada más pienso en mi hijo y en mí, pienso que si la dejan libre lo va a seguir haciendo", alertó Canché Castañeda.

Resaltó que las semanas sin su hijo fueron terriblemente angustiantes, entre la incertidumbre por el robo y el temor de no volver a verlo.

"La verdad, mucho dolor, porque ese sentimiento de tenerlo en mi vientre, lo que sentía por él, cómo se movía adentro de mí, y el hablarle, y que de la nada me lo quite así y lo haga pasar por suyo, es horrible, la verdad".

Habló de una partera que habría participado y hasta de un abogado presumiblemente involucrado para hacer pasar al menor como hijo de la Sra. Rocío N.

Después de un calvario de dos meses sin su hijo, Brenda aún no es la madre legalmente

Brenda señaló que aunque ella ya tiene en sus brazos a su bebé, el caso sigue abierto porque en el acta de nacimiento su suegra aún figura como madre.

"Sí, lo registró como suyo. Todavía tengo que ir a los juzgados, tienen que anular el acta, siguen muchas cosas todavía para que yo lo pueda registrar", indicó Brenda.

-¿O sea que te lo entregaron a ti pero legalmente sigue siendo de ella?

"Sí, exacto, y me dieron el oficio para la procuradora del DIF para que me entregara a mi hijo, ya que me hicieron el examen de ADN y resultó positivo, y me estudiaron, me analizaron, la psicóloga, el trabajador social, y a los 2 meses me enviaron con el médico legista para que me checara porque no tenía mucho de tener a mi hijo y comprobó que así fue.

"Todo eso está bien, pues fue el trabajador social a mi casa y valoró cómo vivo, mi economía, y ahora sí ver lo del acta de nacimiento", explicó.

Ahora exige que las autoridades cumplan con hacer justicia y castiguen a todos los involucrados en el robo de su hijo.

