Tras ´escape´ de niño, padres exigen mayor seguridad en escuela de Veracruz

Luego de que un niño de escasos tres años se escapó de las instalaciones del Instituto Mexicano Americano de Veracruz (IMA) la tarde del pasado martes, padres de familia consternados acudieron a reclamar a la directiva.

Una veintena de papás arribaron a temprana hora al plantel ubicado sobre la avenida Lafragua esquina Luz Nava, pues más que tranquilizarse, el comunicado emitido por la institución los dejó aún más indignados.

"Hasta hoy 10:00 de la mañana, no hay ninguna diferencia en cuanto a la seguridad, de ayer para hoy, solamente en la mañana pusieron unas personas extras dentro, pero la mañana aún no termina.

"La verdad lo preocupante ahorita es que se les haya salido un niño y que pues ellos no se hayan dado cuenta, todavía vinieron a preguntar tres veces (trabajadoras del Queen Elizabeth donde el menor estaba resguardado) y no supieron decir nada", señalaron padres de familia al salir de la junta.

En un principio la directora del turno en maternal se negó a recibir la inesperada junta organizada por los propios papás, pero tras la presión de los mismos, no tuvo más remedio que recibirlos junto con la directora general de la institución.

En esta reunión, los papás hicieron saber su malestar hacia el plantel en general por un descuido tan grande que pudo haber terminado en desgracia, pues el pequeño Matías de 3 años fue encontrado deambulando en el camellón por trabajadoras del Queen Elizabeth situado a unos metros.

"Que pongan más vigilantes, cámaras, porque nosotros no sabemos realmente si los están vigilando o no, solamente hay un guardia hoy y a veces nada más está aquí en esta entrada luego en la lateral cuando entregan a los niños.

"Nosotros venimos para que nos dieran la explicación de lo que había sucedido, la escuela como tal no nos citó, la escuela como tal no nos dijo 'hoy hay una reunión para explicarles lo qué pasó', la escuela no dijo nada hasta que nos presentamos aquí.

"Lo único que hicieron fue mandar una circular, un comunicado, todo frívolo, todo feo, fue lo único que ellos hicieron, quién es venimos a buscar fuimos las mamás, Que nos explicaron que había sucedido y qué es lo que están haciendo ya, ahorita", señaló una de las mamás.

Será hasta el próximo viernes cuando la institución realice la reunión formal con los padres de familia para brindarles de manera más formal una explicación y las medidas que se estarán tomando respecto al tema.

Cabe señalar que este medio buscó una entrevista con la directiva del plantel para dar su versión de los hechos, pero hasta el momento la única respuesta fue que por ahora aún no darán declaraciones y que serán ellos quienes busquen hablar ante las cámaras para esclarecer todo esto.

Finalmente, el grupo de padres inconformes señalaron que hasta el momento las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz aún no se han comunicado con ellos, pero esperan que tomen cartas en el asunto contra la escuela.

Fotos: Sergio Aldazaba.

/ct