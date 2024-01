Transportistas protestan en Veracruz contra inseguridad; vialidad afectada

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) y de la Unión de Transportistas de Carga y de Turismo se manifestaron en la zona de la Cabeza Olmeca y Rafael Cuervo, en la ciudad de Veracruz.

Los transportistas se inconformaron por la inseguridad en carreteras, así como por tarifas consideradas injustas, el mal estado de las vías de comunicación.

Tiburcio Téllez Jerónimo, consejero nacional de la Amotac, manifestó su preocupación por el aumento de la inseguridad en las carreteras y deploró la respuesta insuficiente por parte de la Guardia Nacional.

Asimismo, destacó la demanda de tarifas justas, especialmente en el ámbito de los transportes turísticos.

"Estamos protestando por todos los robos y asesinatos de los transportistas. Incluso hay videos donde matan a un compañero. Aparte que las autopistas son las más caras de mundo y llenas de baches", declaró Téllez Jerónimo.





Respecto a la situación específica en Veracruz, los transportistas denunciaron que la zona de mayor riesgo se encuentra en los límites con Puebla.

Afirmaron que, cerca de La Esperanza, existen lugares donde desmantelan los tráileres, agravando la problemática de seguridad.

"Que ya nos dejen trabajar, no hay tarifas, hay carreteras malas, autopistas caras. No se en que va a parar todo esto".

La protesta también expresó la insatisfacción con las tarifas actuales para los transportistas, así como las deficientes condiciones de las carreteras y el elevado costo de las autopistas. Los manifestantes expresan su preocupación sobre el futuro de la situación y hacen un llamado para que se les permita trabajar de manera segura y justa.

RECOMENDACIONES A AUTOMOVILISTAS

La protesta generó congestiones de tráfico en la entrada de la Cabeza Olmeca, afectando la circulación hasta Las Bajadas.

Pese a que los inconformes bloquearon solo la mitad de la calle antes de llegar a la fábrica de Bimbo, se reportan embotellamientos.

En Rafael Cuervo, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, la situación es similar, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y rutas alternas.