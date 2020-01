Transístmico e industria reactivarán al sur de Veracruz

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz no tiene reportes de fuga de inversión por presuntos cobros de piso en la zona Sur o por inseguridad en carreteras.

Enrique Nachón García, secretario de Desarrollo Económico y Portuario, dijo que es común hablar de Coatzacoalcos como si el problema de desempleo y cierre de empresas hubiera sido la inseguridad.

Sin embargo, la ciudad era un centro petrolero importante y cuando Pemex dejó de operar en el sitio, producto de la reforma energética, varias familias se quedaron sin sustento.

Hoteles, restaurantes y empresas recibían proveedores de la paraestatal e incluso hijos de los trabajadores de los complejos eran atendidos en escuelas.

"No solo estamos viendo las consecuencias sino las causas. Con la reforma energética deja de operar Pemex ahí, cuando varias familias vivían de eso. Ahora la gente no tiene para gastar, por eso cierran, se nota más la inseguridad, pero el índice de inseguridad si analizamos no es superior que el promedio de todas las ciudades lo que pasa es que es el punto de atención ahorita", señaló.

Admitió que se necesita cambiar la economía de Coatzacoalcos con planes estratégicos y dinámicos que puedan generar riqueza a corto plazo, empleos y reconstituyan el tejido social.

Pero los propios empresarios deben contribuir hablando bien de Veracruz afín de obtener resultados positivos, pues la zona no reporta índices superiores a otras regiones del estado o país.

"Es muy importante hablar de lo bueno que tenemos y ojalá todos los empresarios habláramos positivamente, porque a ellos es a quienes más les conviene generar un ciclo positivo. Si los hoteleros hablan mal o los restauranteros pues menos van a vender, entonces hay que decir la verdad y con sustento para ver qué está pasando".

Expectativas

En su visita al Corporativo IMAGEN afirmó que la industria energética será clave para el desarrollo económico de Veracruz no solo en 2020, sino para la siguiente década.

Aunado a ello continúa el desarrollo del Corredor Transístmico que conectará al Pacífico con el Golfo de México.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos asignó a Pemex y licitó a empresas privadas yacimientos por 59 mil millones de dólares, con conclusión a 2030.

Se reportaron atrasos, pero ahora se busca lograr las inversiones y resultados planteados.

Recordó que la expectativa internacional no es buena, incluso la economía de Alemania que crecía al siete por ciento anual en 2019, solo subió 0.6 por ciento, por lo que un país no puede considerarse aislado de otros.

Sin embargo en Veracruz hay fortalezas y mitigantes que pueden permitir no dejar de crecer como podría ocurrir con otros estados.

"Esperamos que empiece lo antes posible la etapa de producción y de extracción. Es difícil saber cómo estaremos este año, pero el 72 por ciento de las asignaciones de la comisión son en territorio veracruzano, en aguas someras".

Corredor Transísmico

Con el Corredor Transístmico se generará un recinto fiscal y cinco parques industriales.

Se contempla uno tecnológico, agroquímico, agroindustrial y de todo tipo de capacidad instalada.

Sin embargo, no se ha hecho la reforma regulatoria lo que complica los trámites, pero se trabaja en lograr que se concrete este año para atraer inversiones con más facilidades, trámites sencillos y ágiles para que los inversionistas tengan certeza de invertir.

Cabe recordar que a finales de 2019 Rafael Marín Molinero, director del Corredor, señaló que el Puerto de Coatzacoalcos recibirá cerca de mil millones de pesos para su ampliación, como parte del proyecto del Corredor Transístmico.

Ya se efectuó un muelle y se construirá otro, pues Petróleos Mexicanos donó 260 hectáreas (en Pajaritos).

Explicó que además de ampliar el recinto se crearán dos parques industriales, uno de ellos en 45 hectáreas de terreno que servirá para el manejo de contenedores.

Otro se instalará en Minatitlán y se sumarán los de Medias Aguas y Acayucan.

Se canalizarán 130 millones de pesos a la modernización de la carretera transísmica, sobre todo a las de Veracruz, donde está más dañada.

El Corredor permitirá elevar la competitividad de México, pues los buques pierden al menos cinco días para ir hasta Panamá para poder cruzar, en cambio utilizando el Corredor las mercancías llegarán en un día con mínimos costos.

Nachón García expresó que si los productores mexicanos usaran el canal multimodal en lugar de hacer sus operaciones a través de Panamá se generaría riqueza, sobre todo para el estado.