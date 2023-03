¿Sabías que como trabajador independiente puedes seguir cotizando en IMSS?

Con la modalidad 10 del IMSS trabajadores independientes pueden seguir cotizando para efectos médicos, de prestaciones económicas y de pensión, no únicamente por cesantía, también por invalidez y vida.

La encargada de la comisión de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, Martha Patricia Rodríguez Rebolledo, informó que la modalidad 10 inició como un plan piloto en 2022 para aquellos trabajadores independientes que no cuentan con prestaciones o que desean retomar su seguridad social de forma independiente.

"Todo aquel trabajador que ya está hoy por su cuenta y que contó en años anteriores con seguridad social, hoy puede adherirse a esta nueva modalidad y realmente es uno de los grandes logros que se tiene por parte del IMSS, porque ya tienen la facilidad muchos trabajadores de seguir cotizando para efectos de pensión, para efectos médicos y de prestaciones económicas".

Lo que significa que quien se registra bajo esta modalidad podrá tener seguridad social total, cotizará para temas de incapacidad, tanto de riesgo de trabajo como de maternidad, para guarderías, a excepción de Infonavit.

Rodríguez Rebolledo señaló que una práctica muy viciada por algunas personas era buscar a un familiar, amigo o conocido para darse de alta en un registro patronal y poder tener los beneficios del IMSS como independiente, y con esta modalidad le permite que su patrón directo sea el Instituto sin tener que recurrir a un patrón determinado.

"La modalidad 10 me permite seguir cotizando para mis efectos de pensión, no tengo mayor problema y mi patrón directo va a ser IMSS, no voy a tener que recurrir a un patrón determinado para decirle te pago mi salario base de cotización, dame de alta como trabajador.

"No es nada más darlo de alta como trabajador, es que hoy día para efectos hacendarios tengo que timbrar la nómina, tengo que enterarle al SAT de que tengo un trabajador y que hoy día se retiene ISR, no debiéramos de retenerle al salario mínimo, pero si debo de timbrar la nómina".

¿Cómo lo hago?

Para darse de alta en modalidad 10 hay dos vías, puede ser de forma presencial directamente ante la subdelegación del IMSS o vía internet a través de la plataforma www.imss.gob.mx, dar clic en trabajador independiente, llenar el formulario con datos personales que se piden. Explicó que el correo que registren será vinculado con su CURP por lo que recomendó no poner el correo personal.

Si el registro se hace vía internet recomendó buscar asesoría con alguien que realmente conozca el tema de trabajador independiente, ya que debe conocer sobre los ramos de los riesgos de trabajo.

"Es importante que si estén asesorados por alguien que si sepa de los ramos de los riesgos de trabajo, porque a un arquitecto no lo puedo poner en una prima de riesgo menor, un arquitecto que anda en construcción es una prima alta, una clase cinco con una prima de 7.58; esta recomendación es porque cuando suceda una incapacidad de riesgo de trabajo, es el seguro social quien va a pagar directamente esta incapacidad".

/lmr