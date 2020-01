Trabaja Apiver con recursos propios; bodega sí se volverá ´Plaza del Mar´

Tras anunciar que en unas semanas entrará en funciones el Libramiento Ferroviario a Santa Fe de la nueva Terminal Marítima de Veracruz, Miguel Ángel Yáñez Monroy, director general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), señaló que se necesitan más de 5 mil millones de pesos para terminar las obras del nuevo recinto, los cuales saldrán de recursos propios.

Al presentar los diversos proyectos para este 2020 destacó que la nueva vía férrea causará una conectividad mucho más directa y eficiente hacia Bahía Norte.

Asimismo recordó que la primera empresa en migrar al nuevo recinto fue Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (Icave) de Hutchison Ports Holding, por lo que se está en la ruta para consolidar, como siguiente paso, el traslado de las demás terminales.

"En el Libramiento Ferroviario ya tenemos prácticamente completados los 19 kilómetros de longitud. Lo que queda es nada más los ramales de conectividad que van a dar hacia el derecho de vía de Ferrosur y hacia el derecho de vía de las empresas Kansas City Southern de México. Hemos logrado en el último semestre con ambas empresas que ellos a través de sus propios recursos hagan esa conexión.

"El que se vislumbra que va a terminar en abril de este año es Kansas City Southern, y esto va a llevar a otra gran meta: que exista la competencia de dos empresas ferroviarias, las principales operadoras del sistema ferroviario mexicano. De ahí la importancia de que ya este libramiento ferroviario sea abierto antes del cierre del primer semestre, otra meta muy importante para nuestra administración", señaló.

Además añadió que Ferrosur tendrá que abrir su ramal aunque ya tiene entrada por Bahía Sur. Resaltó que en Bahía Norte continúa la modernización ya que está en operación la nueva Terminal de Contenedores.

Esa infraestructura, señaló, aunada a la Terminal de Fluidos, Carga General Suelta y Contenerizada, Graneles Agrícolas, Graneles Minerales, además de los patios de Apiver y su conectividad "sin precedentes" por ferrocarril, y la red carretera que conecta al centro y su zona de influencia en México "hacen por mucho a Veracruz el mejor Puerto de México".

Antes de terminar el 2020 se espera tener establecida, dentro del cabotaje, la ruta Veracruz-Progreso; el Muelle 9 Norte se dedicará para el manejo de carga hacia y desde la Península de Yucatán, y así vincular a Veracruz con el sur-sureste del país.

El director general de Apiver recordó que fue desde el 1 de julio de 2019 cuando entró en operación la nueva terminal con la cesionaria Icave, y ya se han recibido 208 buques en Bahía Norte, cifra que crecerá con la apertura de la Terminal de Fluidos, la de Graneles Agrícolas y de Graneles Minerales.

Apuntó que otro reto para este año es tener la Aduana en el nuevo Puerto, para lo cual la vieja Aduana deberá migrar.

Asimismo destacó que Apiver cerró 2019 con un movimiento de poco más de un millón 140 mil vehículos, un ligero descenso respecto del año anterior; el movimiento de granel agrícola, por otro lado, creció en 2.4 por ciento y consolidó a Veracruz como el primero a nivel nacional en ese rubro y se mantuvo como el primero en contenedores en la zona del Golfo al rebasar los 1.1 millones.

Destacó que Veracruz hoy cuenta con un puerto con 15.5 metros de profundidad desde su canal de entrada y en todas las áreas internas tras haber dragado más de 14 millones de metros cúbicos, material que sirvió para ganar más de 200 hectáreas en donde hoy están las nuevas terminales.

Se construirá, además, una nueva edificación para las autoridades y empresas dedicadas a complementar con servicios a toda la zona de modernización, lo que hoy se llama Centro de Atención Administrativa y Servicios Logísticos para Bahía Logística.

El directivo resaltó las diversas tareas de reforestación y apoyo al medio ambiente, junto a la donación de más de 160 mil plantas entre los veracruzanos.

En otro tema Yáñez Monroy resaltó el proyecto "Plaza Puerta de Mar", que busca transformar lo que fue un almacén de automóviles y de productos derivados del azufre.

"La intención es cambiar toda esa perspectiva de esto para que sea una zona, y esto es solamente una idea, donde pueda convivir la ciudadanía y seguir percibiendo la magnitud del Puerto, sobre todo en la parte antigua y que también sirva de atractivo turístico para la ciudad".

Además hizo hincapié en que la segunda etapa de la nueva terminal, cuya inversión superaría los 5 mil millones de pesos, se tendrá que realizar con recursos propios e inversión privada.

En ese sentido reconoció que en el año pasado no fluyeron los recursos públicos pero los proyectos no se detuvieron, porque no se detuvo la inversión captada a través de Apiver. Sin embargo se espera disponer de recursos fiscales.

Para finalizar la rueda de prensa, recordó que el domingo 8 de marzo se realizará la Tercera Carrera "Conoce Tu Puerto" en las modalidades de cinco y 10 kilómetros.