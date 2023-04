Aparición de tortugas muertas podría deberse a pesca incidental: Fundación Yépez

El hallazgo de tortugas marinas muertas en las playas de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río podría deberse a la pesca incidental, respondió el presidente de la Fundación Yépez, Ricardo Yepes Gerón, ante los últimos avistamientos de la especie Carey en la región.

Y es que durante la última semana se ha hecho público el hallazgo sin vida de dos ejemplares de tortuga marina; uno de ellos ocurrió en la playa Villa del Mar, en el municipio de Veracruz, y el otro en la playa El Morro, ubicada en el municipio de Boca de Río.

Pero, ¿qué es la pesca incidental? De acuerdo con Ricardo Yepes Gerón los pescadores pescan a las tortugas ni provocan su muerte. La pesca incidental ocurre cuando las tortugas se enredan en las redes de pesca que se colocan en la zona para la captura de otras especies y cuando llegan los pescadores a retirarlas los animales ya están muertos.

"Una de las problemáticas que podamos ver, porque no las vi, no hice necropsia, no tuve en contacto con ellas, pero la mayor parte de las tortugas que son encontradas muertas en las franjas costeras [...] son problemas por pesca incidental", respondió el presidente de la Fundación Yépez.

Ricardo Yepes Gerón especificó que en este tipo de casos generalmente se trata de tortugas juveniles que no han alcanzado su ciclo de madurez.

"Muy importante también explicar que los pescadores no intentan matar a las tortugas, o sea, no es su misión matar a las tortugas, ellos colocan sus redes para llevar comida a sus familias es lo que nosotros hemos investigado a través de tantos años, pero se le conoce como pesca incidental desafortunadamente quedan atoradas dentro de las redes y pues ya cuando ellos van a revisarlas, ya están muertas", explicó el presidente de la Fundación Yépez.

En el caso de la tortuga juvenil especie carey que fue localizada en la playa El Morro, en Boca del Río, esta especie está catalogada como en peligro crítico de extinción, lo que la convierte en una de las especies más protegidas en el mundo.

