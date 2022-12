Tiroteo en cine exhibe desmoronamiento social: Mattiello

Lo ocurrido el miércoles 14 de diciembre en un centro comercial de Boca del Río, donde un hombre armado irrumpió en un cine, exhibe desmoronamiento social y falta de una educación en valores, afirmó Arturo Mattiello Canales, presidente de la Asociación de Consejos de Participación Cívica.

A ello se suma la deserción escolar, que deja estudios inconclusos y deja al desertor a merced de prácticas nocivas.

Afirmó que es una conducta adquirida y repetida, y consideró fundamental un programa educativo integral que promueva valores como el respeto y la paz desde el jardín de niños.

"Estamos en la crónica de un error anunciado en materia social. ¿Para qué llevas una pistola a un cine? Ahí empieza el desmoronamiento social; no sé si son demasiadas series de televisión o demasiadas películas, pero ahí está el fenómeno presentándose; no es que estemos como en Estados Unidos, sino que toda la sociedad en su conjunto está en picada, en caída.

"Se sigue pensando que la causa es económica y no lo es: la causa es educativa y cultural; mientras no se ataque el aspecto educativo y cultural, la causa económica pasa a segundo plano. No todo es un problema de pobreza, es de formación humana y ahí necesitamos trabajar con las generaciones, pero desde niños. Así que directo a las causas", subrayó Mattiello Canales.

Resaltó que un gran problema entre niños y jóvenes absortos por la televisión y los videojuegos es que no todos tienen la capacidad de distinguir entre la ficción de la televisión, el cine y los videojuegos con respecto de la realidad y entonces vienen las conductas aprendidas y repetitivas sin analizarlas.

Dejó en claro que el problema de la inseguridad y las conductas antisociales no respeta niveles socioeconómicos; quizá el problema es más visible entre los niveles más altos, pero no significa que no exista en los demás.

Deserción escolar

Mattiello Canales resaltó que en clases sí se trabaja en valores, pero no en todos los planteles, y aunado al hecho de que hay deserción de alumnos en todos los colores se explican situaciones como la del miércoles por la noche.

"Eso es desde el jardín de niños; los que ya salieron están como el matorral, así han crecido, pero los que todavía tenemos en las aulas hay que trabajar con eso y hay que procurar que los que están afuera de las aulas regresen a las aulas. Tenemos una deserción de 50 por ciento.

"Hay que revisar las políticas educativas para que integren a niños y jóvenes a la sociedad. Nosotros tenemos una especie de proverbio: un muchacho que en las mañanas toca violín, en la tarde no va a agarrar una metralleta. Tenemos que trabajar ahí y para eso necesitamos el apoyo gubernamental, pero gobiernos van y vienen y no hay apoyo gubernamental", señaló Mattiello.

Y no se ve mucho apoyo porque no es un tema que deje gran beneficio económico.

"Exactamente, porque no se ve en materia política, no se traduce en votos inmediatos, pues", recalcó Mattiello Canales.