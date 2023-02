Tiene que haber una investigación, exige Delegado sobre prestanombres en Veracruz

Luego de que hace unos días se diera a conocer el caso de presuntos contratos millonarios que diversas dependencias del gobierno estatal han entregado, el delegado de Programas para el Desarrollo de Veracruz, Manuel Huerta pidió investigación y transparencia.

"Tiene que haber transparencia, todo se tiene que aclarar y para eso hay órganos autónomos del poder federal, la cámara de diputados, el Orfis, los órganos de fiscalización y todo el mundo está viendo lo que ocurre ahí", expresó Huerta.

Con respecto a la cifra que ascendería a 100 millones de pesos, dijo que no es nada comparado con lo sucedido en la administración de Javier Duarte, sin embargó afirmó que tiene que realizarse una investigación detallada.

"No comparen en el gobierno de Duarte que fueron 80 mil millones de pesos los que se llevaron. En el caso de Duarte fue distinto porque a él lo llevamos a un juicio político, me consta porque Fidel Robles lo elaboró y estuvimos trabajando, presentamos media tonelada de pruebas y el PAN y PRI lo protegieron, entre ellos los hijos de Salinas."

El delegado también negó decir que la cifra que se maneja actualmente se poco y reiteró que se investigue el caso y aclaren al pueblo lo acontecido.

"No digo que ahora sea poquito, está investigándose, yo no sé, ustedes me preguntan y dicen cosas que yo no digo que no, yo digo que tiene que haber investigación", concluyó Manuel Huerta.

Foto: Mildred Lara.