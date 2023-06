TenarisTamsa fortalece la enseñanza

Programa After School de Tamsa A.C. cumple 10 años innovando en primarias

Programa After School de Tamsa A.C. cumple 10 años innovando en primarias

El Día de la Educación Roberto Rocca 2023 fue conmemorado por TenarisTamsa con un ciclo de conferencias para fortalecer la educación en Veracruz ante las exigencias educativas del siglo XXI.

Profesores, directores y personal administrativo de instituciones educativas de diferentes niveles participaron de estas ponencias donde mostraron las herramientas para enseñar a los niños y jóvenes y lograr los más altos estándares de aprendizaje y de competencias en los estudiantes.

Cecilia Bilesio, Vicepresidenta de Tamsa A.C., la asociación civil de TenarisTamsa subrayó que esta celebración coincide con el décimo aniversario del programa After School que Tamsa A.C. tiene implementado en dos escuelas primarias de la ciudad de Veracruz.

"El año pasado creamos el Día de la Educación para crear conciencia, transmitir y compartir el valor de la educación como factor de movilidad social y de progreso. Desde hace 10 años niños, niñas y jóvenes del estado han tenido la oportunidad de descubrir sus talentos, de desarrollar conocimientos STEM y habilidades del siglo XXI. Todos forman la creciente comunidad After School, son jóvenes que viven nuestros valores y que saben construir con sus propias propuestas innovadoras el mundo en el que desean vivir", destacó.

Escuela con After School

Una de estas escuelas primarias es la Venustiano Carranza, ubicada en la Colonia Playa Linda, en la ciudad de Veracruz, es muy diferente a lo que era hace 8 años cuando Tamsa A.C., los invitó a participar en el programa After School, desde entonces ya han egresado tres generaciones de estudiantes beneficiados, reconoció Crispín Cruz Morales, director de la escuela que es una muestra del modelo educativo que impulsa TenarisTamsa en dos escuelas primarias veracruzanas.

"Aproximadamente en el 2015 entró el programa After School financiado por Tamsa A.C., que es un complemento de lo que nosotros realizamos con los estudiantes, al concluir las jornadas laborales estipuladas por la Secretaría de Educación", indicó.

Explicó que el After School inicia a partir de las 13:30 horas, en donde los niños aprenden por medio de talleres, basado en STEM en ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas.

"Con este programa los alumnos también aprenden a controlar sus emociones, tienen recreación que los ayuda mucho en el desarrollo de habilidades, destrezas, integración con la comunidad educativa, también buscan una identidad, alguna visión para su futuro, lo que quieren estudiar", indicó.

Reconoció que los talleres después de clases les han servido mucho a los niños, que han aprendido a controlar sus emociones, han subido sus calificaciones y presentan proyectos basados en ABP.

"En nuestra escuela son 218 niños entre 6 y 11 años aproximadamente. After School maneja cierres, en donde los niños hacen una presentación y una exposición de proyectos que han presentado, en su horario de talleres que es de 13:30 a 17:00 horas", subrayó.

"Nosotros como docentes estamos solo de 8:00 a 12:30, de acuerdo a los planes y programas que marca la Secretaría de Educación, pero ya por la tarde, entra el programa After School", agregó.

Apoyo integral

Reconoció que el beneficio de este programa también se refleja en la infraestructura escolar y en la familia de los alumnos.

Durante el taller impartido se destacaron las herramientas didácticas para un aprendizaje integral.

"El apoyo es enorme porque antes nuestra escuelita era muy modesta, los salones eran de material prefabricado, casi se estaban cayendo, los baños estaban en un estado deplorable. Puedo decir que gracias a Tamsa A.C., nos han hecho prácticamente la escuela, porque nos hicieron aulas nuevas, con una ventilación adecuada y climatizadas, un comedor y cocina nueva, nos hicieron el domo y eso ayuda mucho porque el niño puede salir tranquilamente a realizar sus actividades sin que les dé el Sol", celebró.

Añadió que también los padres de familia se ayudan mucho con las becas alimenticias que entrega Tamsa A.C.

"Ahora esta escuela es muy buscada por los padres, cuando yo llegué la matrícula era de 130, ahorita la matrícula es de 218 alumnos y aun así buscan mucho la escuela, muchos quieren entrar, pero lamentablemente no tenemos lugar para todos los padres de familia que llegan buscando el beneficio de lo que es el After School, pero no tenemos suficientes maestros y lógicamente los grupos están saturados", dijo.

Se dijo muy orgulloso como director de la institución de la cual sus estudiantes ahora, gracias al After School presentan sus proyectos, enfocados en ciencias como astronomía con temas como como eclipses, entre otros.

Docentes y directivos de distintas escuelas de Veracruz participaron en el Día de la Educación Roberto Rocca 2023.

RELATIVA

Desarrollan habilidadescon el Modelo Clover

Gil Noam, psicólogo y profesor asociado de la Escuela de Medicina de Harvard y fundador de The PEAR Institute impartió la conferencia magistral "Desarrollarse y florecer", en el Día de la Educación Roberto Rocca ante 200 docentes de diversos niveles educativos, a quienes les compartió algunas herramientas de educación socioemocional, que considera prioritarias para la salud emocional de los estudiantes.

El experto destacó la importancia de la salud mental en la educación y explicó el Modelo Trébol, en español, que diseñó luego de su investigación para ayudar al desarrollo de niños y jóvenes.

"El Modelo Clover define cuatro elementos esenciales que debemos considerar para que las personas de todas las edades puedan prosperar, aprender y desarrollarse, los cuales son: compromiso activo, asertividad, pertenencia y reflexión", subrayó.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación destacó que hoy en día no es suficiente con resolver matemáticas en los centros educativos, pues los estudiantes tienen que ser creativos e innovadores.

Las maestras realizaron las actividades que pueden aplicar en las aulas.

"Si piensas en el trabajo, muchas compañías necesitan gente que pueda trabajar en equipo, que puedan trabajar de forma personal y tener pensamiento crítico, poder resolver problemas, estas son habilidades que los jóvenes necesitan para poder progresar, así que no es solo suficiente el hacer matemáticas, el poder leer, sino que tienes que ser creativo, ser innovador", indicó.

"En la actualidad se necesita gente joven que en realidad quiera aprender porque la mayor parte de las cosas ya las puede hacer la inteligencia artificial, entonces se necesitan jóvenes que quieran leer, que quieran saber", añadió.

Reiteró la necesidad de fortalecer a los jóvenes, fortalecer sus habilidades porque ya muchas cosas las hacen las máquinas.

"Esto es algo urgente, no es algo que podamos dejar para mañana, es algo que urge, la educación necesita un cambio, seguimos enseñando como si viviéramos en el siglo XX y ya no lo estamos, estamos en el siglo XXI", puntualizó.

Finalmente aseveró que la educación ya es diferente, ya no se puede tener sentados nada más a los alumnos, necesitan hacer proyectos, que hagan preguntas, que se involucren.

Además de la conferencia magistral, se realizó el panel "La Educación. Herramienta para generar igualdad de oportunidades. Inspirado en After School Roberto Rocca", donde participaron Juan Carlos Andrade, Coordinador Operativo de la Política Estatal de Aprendizajes Fundamentales en la Subsecretaría de Educación Básica del estado de Veracruz; Marlene Gras, Asesora Global de los programas educativos Roberto Rocca; Erick Ramírez, Asesor del Instituto JUCONI, y Oscar Oziel Téllez, exalumno del After School y alumno del segundo semestre de Refrigeración y Climatización en el Conalep II.

Además del taller "Juegos cooperativos para las habilidades socioemocionales en la escuela primaria", impartido por Frans Limpens, Miembro fundador y coordinador de Educación y Capacitación en Derechos Humanos A.C. (Edhuca), una asociación dedicada a promover la cultura de la paz y los derechos humanos a través de la metodología del juego cooperativo.

/ct