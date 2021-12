"Sí se incrementó mucho el servicio, sí se ha acercado el trabajo a los niveles de otros años, sí tenemos un repunte significativo en la demanda, de aproximadamente 70 a 80 por ciento. No se llega al nivel de antes del año 2020, pero ya es un respiro para los taxistas", señaló Ortiz Martínez.

Se dijo consciente de que al llegar enero terminará el encanto y se volverá a la realidad de antes de diciembre, pero se dijo agradecido por el repunte temporal.

Recordó que el último momento bueno para los taxistas es la noche del 5 de enero y todo el día 6, cuando los papás salen a comprar los regalos de Reyes Magos para sus hijos, y ahí termina la magia económica.

Ómicron

El presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz hizo hincapié en que dentro de todo el encanto decembrino persiste la alerta epidemiológica por la presencia de la variante Ómicron del Covid, que ya es un hecho.

Y el temor a la ola de contagios es fundado porque el grueso de la población se confía en que ya tiene el esquema completo de vacunación y en algunos casos hasta el refuerzo, lo que lleva a que se confíen y relajen las medidas preventivas.

"Por todos lados vemos fiestas, aglomeraciones, personas sin cubrebocas ni gel antibacterial, ya nadie se acuerda de la sana distancia, y seguramente en enero se escuchará de brotes como los de hace meses.

"No es por ser aguafiestas pero que al rato nadie se diga sorprendido, porque ya hay mucho descuido de la gente porque dicen que esa variante es más contagiosa pero no necesariamente mortal, y esa actitud de minimizar el riesgo no es buena", recalcó Ortiz Martínez.