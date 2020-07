Tema de salud es prioridad para mexicanos, corrupción pasa a ser secundario: Iglesia

La lucha contra la corrupción no debe distraer a los mexicanos del problema prioritario en este momento: el coronavirus, aseveró Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz.

Aclaró que el gobierno ha de atender sus deberes en cada tema, pero dando a cada uno su prioridad, y ahora a cada persona le interesa su salud y la de su familia.

No es que los demás problemas no sean importantes, sino que al ciudadano común y a su familia le preocupa lo que le afecta en forma directa, y en ese rango de prioridades la que va a la cabeza tiene que con el COVID-19, no otras.

Por tanto, si exservidores públicos le fallaron a México e incurrieron en corrupción, la autoridad judicial deberá hacer su tarea, mientras la de Salud se avoca a la verdadera prioridad: combatir al coronavirus, explicó el clérigo.

"Que nadie se confunda: al mexicano común le interesa la lucha contra el coronavirus; la lucha contra la corrupción está bien, pero no debe ser una cortina de humo para desviar la atención hacia lo que no preocupa al mexicano de a pie.

"Que esto no sea un distractor, una columna de humo; que la Fiscalía General de la República atienda el tema de la lucha contra la corrupción, pero ahorita a los ciudadanos les importan sus enfermos y sus muertos: ésa es la verdadera prioridad, no venir a tapar la cantidad de muertos y que el Covid nos rebasó", puntualizó Díaz Mendoza.