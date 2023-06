Telebachillerato de Veracruz ya tiene dos años sin maestro

Madres y padres de familia del Telebachillerato Mata del Pita se manifestaron en la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz para quejarse de la falta de maestro.

Benita Flores Pacheco, una de las manifestantes, dijo que sólo hay uno para cien alumnos, el otro no se presenta desde hace dos años. Les enviaron un maestro provisional pero no duró dando clases.

"Tenemos dos ciclos escolares con eso. Nos mandaron uno de interinato pero se lo llevaron. Ahora hay un maestro de planta, con plaza y que está siempre incapacitado y nunca asiste. No se le acaba su incapacidad".

Solo hay un maestro y en ocasiones debe suspender clases a los de segundo grado o cuarto porque no se da abasto. Ante ello ponen a personal administrativo al frente del grupo pero al no estar capacitados no enseñan. Acusaron que el maestro que está incapacitado fue dado de baja de la escuela pero en Xalapa le mantienen la plaza.

"Ya nos van a hacer falta dos maestros porque son cien alumnos y vienen 60 más para el nuevo ciclo escolar más los niños que reprobaron y que van a ingresar de nuevo. Solamente hay un maestro que cubre artes, humanidades, ciencias de la salud, administrativas y todo. Eso lo lleva un maestro psicólogo".

Desde hace dos años giraron oficios a Xalapa y a la delegación pero no reciben respuesta. Los papás se dijeron preocupados por los alumnos que van a egresar además no habrá maestro para quienes ingresen al plantel.

Les pretendían dejar a la secretaria de maestra o a la directora, sin embargo, no es lo ideal.