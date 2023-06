Si ya te dio dengue, ¿te puede volver a dar? Esto dice especialista

El dengue sí puede volver a enfermar a una persona que ya lo padeció previamente, confirmó el médico internista e investigador en la enfermedad, Alejandro Barrat Hernández.

Existen cuatro subtipos de dengue, de la 1 a la 4 y generalmente cuando nos contagiamos por segunda ocasión es por una variante diferente a la que nos dio originalmente y esto incrementa las posibilidades de que se convierta en un dengue grave.

A aquellas personas que ya padecieron la enfermedad grave, es decir, dengue hemorrágico, pueden volver a enfermarse de igual manera, aunque no es una obligatoriedad, pero sí pueden recaer de la misma manera.

"El dengue no grave comúnmente se presenta en las personas de las zonas tropicales, son pacientes que tienen fiebre mayor a 38 grados, dolor muscular, dolor de ojos, de cabeza y generalmente dura unos 5 a 7 días, puede haber todavía un pequeño pico de síntomas en el día 10 pero no necesita más que reposo, medicamentos sintomáticos y una hidratación muy importante, ya que la mayoría de las complicaciones se presentan en pacientes cuando no se hidratan adecuadamente", destacó.

Dijo que es difícil distinguir la enfermedad de otras muy similares, sin embargo, recomendó que, ante cualquier síntoma como dolor de cabeza, cuerpo y ojos, temperatura alta, y dolor de cuerpo, lo más recomendable es realizarse una prueba para descartar o confirmar la enfermedad, mismas que se encuentran disponibles en cualquier laboratorio.