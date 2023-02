¿Te han pedido una carta de no antecedentes penales?

El certificado o carta de antecedentes no penales es uno de los documentos que solicitan las empresas del país al contratar a un empleado, como una referencia de que la persona tiene un pasado honorable, que no ha delinquido.

De acuerdo a los especialistas una carta de no antecedentes penales es un documento oficial, que es expedido por la Secretaría de Gobernación, donde se acredita que el ciudadano que lo solicita no tiene antecedentes penales, aunque también informa, a través de este documento, si efectivamente el solicitante los tiene.

La carta de no antecedentes penales puede ser solicitada, no solo como requisito para obtener un trabajo en el sector privado, sino también cuando las disposiciones legales establezcan como requisito para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público, la acreditación por parte del interesado de no haber cometido delito alguno o que no tiene antecedentes penales.

Además se requiere para acreditar el cumplimiento de requisitos de ingreso o permanencia en instituciones de seguridad pública, así como para ingresar a instituciones prestadoras de servicios de seguridad privada, respecto de los cargos o empleos en que la ley disponga expresamente este requisito.

También podrá ser solicitada de manera fundada y motivada por autoridades administrativas o jurisdiccionales, así como por organismos públicos protectores de los derechos humanos y autoridades en materia electoral y en los demás casos que estén señalados por las leyes.

La carta de no antecedentes penales se puede obtener únicamente en la ciudad de Xalapa, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ubicadas en Nicolás Bravo, número 34, colonia Centro. En horario de atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas, y la constancia solicitada se entrega el mismo día hasta las 14 horas, es un trámite que requiere hacer personalmente el interesado.

Los requisitos que se necesita para obtenerla son: un formato de solicitud, credencial de elector, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, así como fotografías específicas de ambos perfiles y el pago correspondiente de aproximadamente 240 pesos.