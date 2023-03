Taxistas piden que se mantengan los operativos contra Uber en Veracruz (+Video)

Taxistas adheridos a Sertacaver pidieron al gobierno estatal mantener los operativos en contra de Uber y de vehículos que trabajan en plataformas similares y que no cuentan con una concesión.

Víctor Manuel Mendoza Segovia, líder de la agrupación, dijo que darán una semana de para que las autoridades den resultados deteniendo a ese tipo de coches, de lo contrario serán ellos los que actúen al respecto.

A manera de protesta, detuvieron sus unidades afuera de las oficinas de Sertacaver, ubicadas en Santos Pérez Abascal, esquina General Miguel Alemán, en donde se reunieron los conductores y concesionarios para llevar a cabo el pronunciamiento público.

"El lunes dijeron que no entra Uber aquí a Veracruz por eso están haciendo los operativos , ya han agarrado tres vehículos y los llevaron al corralón y tendrán que pagar 100 mil pesos de multa y una fianza al conductor por usurpación".

Admitieron que a la fecha los operativos han dado como resultado la detención de tres coches pero se estima que son cerca de 5 mil los que trabajan en Veracruz y Boca Del Río utilizando plataformas digitales y sin una concesión y al menos 2 mil en la capital del estado.

Consideraron que se trata de una competencia desleal porque no pagan los mismos impuestos, no tienen la obligación de pasar revista cada año, el seguro del transporte público es más caro que un seguro particular, entre otros.

"Vamos a ver una semana cuál es el resultado y sino tendremos que hacer nosotros lo que sea pertinente. Son una competencia desleal. Tenemos que pagar un seguro de transporte público que cuesta como 12 mil pesos y ellos como particulares pagan cerca de 2 mil o 5 mil pesos".

En la zona conurbada Veracruz- Boca del Río- Medellín- Alvarado son cerca de 17 mil taxistas formales y los afiliados a Sertacaver advirtieron que se encuentran unidos y que no permitirán la llegada de las unidades que trabajan en o plataformas digitales.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

/ct