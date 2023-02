Taxistas piden piso parejo ante ingreso de UBER a Veracruz

En el momento en que se detecte que la plataforma UBER ya está operando el servicio de taxi por aplicación en Veracruz, los demás taxistas harían lo mismo y tendrá que haber piso parejo, aseveró Guillermo Larios Barrios, directivo de Taxis GL y representante de taxistas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

Dijo que ante el inminente ingreso de UBER a una entidad federativa cuyo reglamento de Tránsito y Transporte Público establece la obligatoriedad de tener una concesión para dar el servicio de taxi, los taxistas locales demandan piso parejo y que a ellos también se les permita trabajar a la par de quienes no tienen concesión y sólo tienen una aplicación de internet.

Recordó que en Veracruz todo taxista requiere concesión de Transporte Público expedida por el gobierno estatal, pagar los derechos correspondientes y tener un taxi.

Las plataformas por aplicación no invierten más que en el auto y tienen ganancias sin mayor gasto, subrayó Larios Barrios.

Supuso que si la ley respectiva en el estado de Veracruz no se ha modificado, se privilegia a quien ópera fuera de la ley o éste logró algún amparo para poder operar contra la ley.

Por lo tanto, si al taxista establecido se le deja en total desventaja ante las plataformas virtuales, tendrá que actuar en consecuencia y no descartó que enfrenten a la competencia con sus mismas armas.

"Tanto como saber si ellos cuentan o no con las autorizaciones, no creo; sin embargo, en su portal anunciaron que a partir del día 27 estaban en Veracruz [...], todavía no tengo referencias sobre cómo se atreven a anunciar que van a entrar a Veracruz.

"Seguramente o tienen una anuencia o consiguieron algún tipo de amparo que les va a permitir trabajar, o cambiaron su figura jurídica, dejaron de ser una empresa tecnológica para convertirse en un club de transporte privado y si es así, en automático pueden entrar", señaló Larios Barrios.

Admitió que sí aprovecharon algún requisito legal no estarían fuera de la ley, pero no sería políticamente correcto, pues todos los transportistas han pagado una concesión y no se vale que otros estén en las mismas circunstancias sin haber hecho esa erogación económica en su momento.

"A, nosotros nos han impedido dar ese servicio por temas políticos, pero ahora resulta que a ellos si se lo dan. Pero si entra UBER nosotros estamos en todo el derecho de también operar igual que UBER porque tenemos la tecnología para hacerlo", puntualizó Larios Barrios.

Dijo que no se debe confundir el servicio de UBER con el que un taxista establecido ofrece por WhatsApp, pues en ese caso se utiliza una herramienta para complementar el servicio de un concesionario que previamente cumplió los requisitos para la concesión, incluido el económico, a diferencia del que no pagó un centavo ante el gobierno estatal.

De hecho, dijo que ellos sí han operado plataformas en estados donde la ley local sí lo permite, cómo en la Ciudad de México, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí.

Pero en el estado de Veracruz las reglas son otras y no se sabe que las hayan cambiado ya.

"Si ellos quieren dar el servicio está bien, pero que también le entren con la licencia tipo A, que paguen sus verificaciones, que paguen su revista, que vayan al curso para que den el servicio en igualdad de circunstancias.

"O que nos quiten a nosotros la licencia tipo A, que ya no nos manden a cursos, que ya no paguemos la revista vehicular, entre tantas otras cosas", puntualizó el representante de Taxis GL y de taxistas de la CNOP.

Reiteró que de no haber piso parejo, los taxistas veracruzanos también darían el servicio por plataformas, como hace UBER.