Taxistas no han reportado repunte de inseguridad en Veracruz

En el Carnaval de Veracruz, que inicia en esta semana no se prevé que dispare la inseguridad, pero es recomendable utilizar servicios de taxis seguros y no exponerse con opciones no acreditadas, aseveró Guillermo Larios Barrios, dirigente de Taxistas de la CNOP.

Explicó que hasta el momento los trabajadores del volante no le han reportado incidentes de inseguridad, por lo que avizora unas fiestas carnestolendas tranquilas.

"En nuestra organización no hemos visto ningún incremento de asaltos y no considero que durante el Carnaval se vaya a disparar de manera alarmante; sí creo que vaya a haber algún repunte, pero no de manera exagerada.

"La recomendación es que si quieren un taxi seguro llamen a una central de taxis, que son las únicas organizaciones que pueden dar un servicio de taxis seguro; eso deben tomarlo en consideración: el servicio se da las 24 horas, no son piratas y son unidades perfectamente identificadas y no son de plataforma", subrayó Larios Barrios.

Insistió en que no hay reportes de inseguridad, lo cual no significa que no haya sucesos, sino que sus agremiados no reportan que se haya disparado.

"No tengo reporte porque en nuestras filas no hemos tenido ningún asalto gracias a que tenemos nuestra plataforma tecnológica, nuestra clientela es de muchos años, es gente que se dedica al taxi y no nos metemos en problemas respecto a levantar pasaje en las calles", subrayó el representante de taxistas.

Sugirió a quienes andarán en el Carnaval ser cuidadosos para evitar incidentes.

