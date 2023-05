Taxistas de Veracruz abuchean a alcaldesa Patricia Lobeira

Trabajadores adheridos a distintas organizaciones sindicales abuchearon a la alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez durante la conmemoración del Día del Trabajo y es que Juan Manuel Araujo, dirigente de los taxistas de Sertacaver, exigió un alto a los operativos de tránsito, bachear las calles, componer las luminarias y brindarles seguridad.

Durante su discurso acusó que del 2010 a la fecha 500 taxistas fueron asesinados debido a la inseguridad en el Puerto de Veracruz, pero además condenó los operativos que realiza Tránsito en la ciudad porteña.

Los trabajadores asistentes al evento le aplaudieron cuando señaló que las autoridades están delinquiendo con los operativos y que muchos se dedican a extorsionar.

"No hemos podido acabar con el problema del bacheo, de las luminarias y no hemos podido acabar con el tema de las autoridades de tránsito municipal. No es posible que las autoridades que cuidan la seguridad de los veracruzanos cuiden a quienes hacen operativos en diferentes partes de Veracruz, esos personajes están delinquiendo".

En contraste, Juan Manuel Araujo, reconoció y agradeció al alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal la apertura con el sector, pues recientemente los invitó a conmemorar el Día del Trabajo.

Cuando el dirigente de los taxistas de Sertacaver concluyó el discurso, la alcaldesa porteña se paró de su asiento e interrumpió al maestro de ceremonias, quien continuaba con el programa.

La alcaldesa afirmó que los operativos son solicitados por el Ejército y la Marina y no por el ayuntamiento. Acto seguido, los trabajadores la abuchearon.

"Los operativos se hacen en apoyo al Ejército y la Marina, nunca se hacen operativos solos y si alguien tiene otros datos que me los haga llegar. Pero estaremos trabajando coordinadamente como hasta ahora".

Los taxistas también llamaron cínico al síndico de Veracruz, a quien el año pasado le solicitaron cita para hablar de las problemáticas que consideran deben resolverse en la ciudad.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Veracruz no solo suspendió la trasmisión en vivo que llevaba a cabo, sino que la editó y solo dejó el inicio. Es decir, hasta donde la presidenta municipal emitió su discurso inicial.

