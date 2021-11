La cuarta oleada del coronavirus que afecta al norte de Europa y ya llegó a Canadá no tendría que afectar la temporada navideña en México, por lo que se espera un buen cierre del año 2021 para la economía, sin aflojar los cuidados sanitarios, aseveró Mario Ortiz Martínez , presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz .

Dijo que los trabajadores del volante tienen muy clara su responsabilidad y son los que más se cuidan, pues si vuelven a repuntar los contagios y se imponen nuevos confinamientos, pierden todos y la economía se desploma.

"Por parte del gremio se mantiene la misma recomendación: cuidarnos al extremo, a nuestra clientela invitarla a que se proteja, no aligerar la preocupación ni los cuidados que tenemos, no bajar la guardia, seguir con el mismo tenor de lejanía y pocas reuniones. Pero tampoco preocuparnos de más.

"Creo que en México podemos pasar todo diciembre todavía, con los cuidados, forzados todavía un poco más de lo que tenemos, y creo que podríamos sacar bien todo el fin de año. Ya que se conozca más de esa nueva cepa, sus niveles de mortalidad, corresponderá a las autoridades de Salud y a las internacionales hacer las nuevas recomendaciones", aseveró Ortiz Martínez.

Hizo hincapié en que según la información disponible, en los países africanos en donde se ha recrudecido la oleada es en aquéllos cuya población no estaba vacunada o que recibieron a personas procedentes de esos países.

El presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz exhortó a la ciudadanía a no hacerse eco de la desinformación, sí a informarse en forma adecuada para no repetir inexactitudes y sobre todo, a no aflojar las medidas de seguridad: usar cubrebocas, gel antibacterial y en las fiestas navideñas evitar aglomeraciones.

Además, a contribuir a la reactivación de la economía local, porque una vez concluido diciembre vendrá la cuesta de enero.