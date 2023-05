Taxista narra asalto en Veracruz: "era mi vida o el dinero"

Mario salió de su casa en la ciudad de Veracruz como todos los días, para trabajar a bordo de su taxi. Lo que parecía un día tranquilo con poco pasaje, le dejó una de las peores experiencias que ha vivido detrás del volante.

Cuando estaba por terminar la jornada lo abordó un sujeto de complexión delgada para que lo llevara al Camino Real, un camino de terracería en la zona norte de la ciudad de Veracruz, ubicado entre el fraccionamiento Río Medio y la colonia Las Granjas. Sin pensarlo, Mario se detuvo y lo subió, pues "dinero es dinero", pensó.

"Él no parecía que fuera ladrón o malandro, venía callado y con el teléfono", mencionó.

Todo parecía un viaje normal, como todos los que había tenido en ese día; sin embargo, a la altura de la Diverplaza, en el fraccionamiento Río Medio II, todo cambió. Con un semblante serio y hasta retador, el pasajero empezó a mirar más seguido el celular, como si estuviera esperando el mensaje de alguien, narró Mario.

En un estado de alerta, el taxista empezó a mirar a su alrededor mientras conducía, pues recordó que en las noticias se había escuchado que esa zona es peligrosa.

Al pasar por calles que colindan con la colonia Chalchihuecan, el falso pasajero se acercó a Mario. "No traigo para pagarte, carnal; mejor dame tú lo que traigas y no te va a pasar nada", escuchó desde el asiento trasero.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), organismo que registra la incidencia delictiva con base a las estadísticas proporcionadas por las fiscalías estatales, del 2015 a marzo del 2023 (período del que se tiene registro), se reportaron 50 robos al transporte público individual en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Del número anterior, 34 robos ocurrieron en el municipio de Veracruz, los 16 restantes se reportaron en Boca del Río.

El año 2017 fue el que más robos a taxistas acumuló en la conurbación. Según los indicadores del SESNSP, en este periodo hubo 19 asaltos al transporte público individual, 10 en Boca del Río y 9 en el puerto de Veracruz.

Uno de estos asaltos fue el que sufrió Mario, quien recuerda que al momento de escuchar al asaltante pedirle el dinero trató de negarse, pero fue inútil. "¿Por qué se lo voy a dar?", dijo entre sí mientras el asaltante ya lo tenía agarrado del cuello.

El taxista alcanzó a frenar de manera abrupta, empezó a forcejear con el delincuente. La adrenalina se apoderaba de él, pues no iba a dejar que se llevaran lo que se había ganado con trabajo. Cuando parecía que el ladrón se daba por vencido y se bajaba de la unidad, apareció un tercero en la escena.

Todo parece indicar que se venían comunicando desde que el primero abordó el taxi de Mario. "Ya traían el plan", asegura el ruletero. "Como no nos vas a dar el dinero", le decían a Mario mientras forcejeaban con él.

"No se van a llevar nada", contestaba con voz entrecortada por el cansancio de hacer esfuerzo.

Sin verlo venir, sintió un golpe fuerte en su pecho, que hizo que volteara hacía abajo; era una piedra.

Uno de ellos aprovechó que Mario bajó la guardia y sacó un cuchillo, con el que amenazó con encajárselo en el pecho, los delincuentes pudieron lograr su cometido, pues lograron darle algunos cortes leves.

Mario no quiso pertenecer a las estadísticas de homicidios que impacta al gremio taxista y los dejó huir con todas sus pertenencias.

El recordar lo sucedido solo le ocasiona impotencia, pues sin imaginar, "de un rato a otro te dejan sin nada; pero no quise cambiar mi vida por cosas materiales, porque hasta parece que no les importa matar con tal de lograr lo que quieren; si, me frustre, pero sigo vivo que es lo que importa".

A penas el 1 de mayo pasado, Juan Manuel Araujo Ginés, vocal de la agrupación Servicio de Taxis de la Central de Autobuses de Veracruz (Sertacaver), reclamó a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes en pleno acto del Día del Trabajo por los retenes de tránsito que son instalados en las principales avenidas y que no han dado resultados en materia de seguridad, como afirma la autoridad.

El rechazo a los retenes ha sido generalizado entre automovilistas y grupos de taxistas, que consideran que se trata de una medida recaudatoria, pues sirve para aplicar y fabricar multas, más que para vigilar que los taxistas estén seguros.

