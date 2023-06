Taxis vía app operan impunemente en Veracruz, acusan

Las aplicaciones de taxis en Veracruz se mandan solas, hacen lo que quieren y nadie muestra la menor voluntad de meterlas en orden, quién sabe por qué, aseveró Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz.

Dejó en claro que, aunque un Tribunal falló en contra de Uber para dar el servicio de transporte, de todos modos, ya no tiene mucho por hacer.

"Obtienen el beneficio de una resolución bajo un amparo que llevaban; es parcial. ellos quieren festejar o quieren difundir, dar a conocer lo que a ellos les beneficia, como si ganaron, y no es definitivamente".

Ahí sí, mi reconocimiento al gobernador, que los sale a atajar a los pocos días, a decirles 'no, señores, a mí nadie me ha dado órdenes ni lo ha dicho porque eso es una verdad'.

¿Qué les dice el Tribunal Federal a estos amigos? Les dice primero que la modalidad con la que ellos trabajan no es una actividad extra, es parcial.

Lo quieren difundir, dar a conocer que lo que a ellos les beneficia que se entienda como si ganaron, y no es cierto, definitivamente; ahí sí, mi reconocimiento al gobernador, que sale a atajarlos a los pocos días a decirles ' no, señores, a mí nadie me ha ordenado", recalcó Ortíz Martínez.

Dijo que en esta época abundan quienes pretenden desinformar a la ciudadanía, para sacar provecho económico.

/lmr