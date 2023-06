Sube el calor y baja el turismo en Veracruz; viajeros prefieren otros destinos

A causa de la onda de calor, en Veracruz ha caído la afluencia turística, que solía venir con la temporada veraniega, lamentó Guillermo Macías Lagunes, secretario general de Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la Comisión de Cultura y Turismo.

"Por la onda de calor sí ha bajado, estamos como en un 40 por ciento, prácticamente de lunes a jueves, ya viernes, sábado y domingo por lo menos vemos un poco más de personas que visitan la fortaleza y los sitios", dijo.

Añadió que los espacios culturales no ocupan gran espacio en la meta de quienes visitarán Veracruz durante el carnaval, porque en general vienen a divertirse y los museos no forman parte de sus prioridades.

Opinó que los sectores más beneficiados serán los que tienen que ver con la diversión y la recreación, además del gastronómico y empresas cerveceras y refresqueras.

La cultura tendrá que esperar otro periodo, semanas más adelante. "Cada año, al menos que no sea carnaval, siempre asiste un grupo de personas que les encanta la cultura y van a la fortaleza de San Juan de Ulúa, son limitados.

"No es así, por ejemplo en las vacaciones, que ahí esperamos una afluencia de 60 a 70 por ciento; estamos conscientes de que también las vacaciones implican fin de cursos y que a nivel nacional muchos de los prestadores de servicios turísticos han sentido la baja en general", señaló Macías Lagunes.

DIjo que la fortaleza de San Juan de Ulúa ha tenido una afluencia mínima de visitantes, que afecta a los guías porque no requieren sus servicios pues hacen visitas de médico: 'ya lo vi, ya lo conocí, ya me fui', pero no se enteraron de nada

Resaltó que los visitantes de los estados del occidente y del centro del país sólo utilizan al estado de Veracruz como un punto de paso en su ruta hacia las playas del Caribe.

"Van a la fortaleza 40 a 45 minutos y con las mismas se retiran porque ya no quieren aguantar las temperaturas fuertes y porque ya vienen un poquito desgastados', recalcó el representante de guías de turistas.