Su expareja le quitó a su hija en Veracruz y ahora hasta le exige pensión alimenticia de 20 mil pesos al mes

No conforme con haberle quitado a su pequeña hija de tan sólo un año de edad, la expareja de la joven Karen Arrieta dio a conocer que ahora también le está exigiendo una pensión alimenticia de 700 pesos diarios, aunado a que el veredicto ha sido retrasado por instancias judiciales federales.

El juez en turno debió haber emitido su veredicto desde el pasado jueves 16 de marzo, no obstante, por motivos que hasta la fecha aún no fueron explicados a la víctima, el fallo ha sido retrasado.

La joven madre de familia inició una demanda en lo familiar contra su expareja identificado como Mauricio C. P. desde septiembre de 2022, cuando éste y su familia la invitaron a pasar unos días en Veracruz desde su natal Durango.

Sin embargo, ya estando en esta ciudad y con engaños, lograron quitarle a la bebé y correrla de la casa, en un evidente caso de violencia vicaría que ya se encuentra ante las autoridades federales, señaló la denunciante.

"Legalmente como tiene la niña con él, y su depósito está resolviéndose ahorita con un amparo que está en proceso en lo federal, o sea mi custodia Durango aquí en Veracruz nadie la pela, nadie ha tomado en cuenta que yo tengo la custodia, y él no tiene custodia él tiene un depósito revocado, que se están amparando, que está atrasando el procedimiento.

"Después del amparo viene el recurso de revisión, que es lo que está viendo el juez Federal, apenas está viendo el amparo y luego volver a meter un recurso de revisión y saber a los Magistrados, o sea lo único que él está haciendo es retrasar el proceso. Pero en la parte civil donde ya se revocó su depósito, él exige una cantidad de pensión alimenticia".

Peor aún, el papá de la niña ahora también está promoviendo recursos ante las autoridades judiciales para poder recibir de parte de Karen Arrieta una cantidad cercana a los casi 20 mil pesos mensuales como pensión alimenticia.

"Su depósito está en stand by y él puede pedir lo que quiera, pensión alimenticia, porque él tiene a mi hija y su depósito está en stand by, está detenido, y él dice que su depósito fue primero que mi custodia, pero es mentira porque yo tenía la custodia por derecho, porque mi hija vivía en Durango y él me da robó, si las autoridades actuaran como es, yo ya tendría a mi hija ahorita conmigo, pero como no la tengo él exige", sentenció.