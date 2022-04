Reconoció el trabajo del colectivo Colmena Verde, que ha hecho un mapeo de sitios de riesgo también en Veracruz, al ser un punto de partida para tomar medidas preventivas.

"Con base en ese mapeo nosotros estamos tratando de aterrizar nuestras políticas públicas de acuerdo a los temas de senderos seguros, ya estamos trabajando en ello. Son varios, son más de 20 en Boca del Río nada más: lo que es El Morro, lo que lleva de Miguel Alemán hacia la colonia El Morro; también en la zona de la UV, y atrás de Galerías, donde lamentablemente hubo un caso de una víctima", señaló Pantoja Andrade.

Admitió que donde hay obras en construcción también son áreas propicias para el acoso a las mujeres y corresponde intervenir al ayuntamiento boqueño, por los permisos que extiende.

Por ello, se entrará en pláticas con la Dirección de Obras Públicas, en donde se emiten las licencias de construcción.

La funcionaria municipal recalcó que el acoso y el hostigamiento están tipificados y se debe ir un paso adelante para prevenir agresiones contra las mujeres.

VIOLENCIA

Ana Gabriela Pantoja Andrade, destacó que durante la pandemia no desciende la violencia contra las mujeres, y cuando acuden a ese organismo se les da acompañamiento por si desean presentar denuncia formal ante instancias estatales.

No obstante, admitió que no se les puede forzar a denunciar y muchas prefieren no hacerlo, por el momento.

En los casos de homicidio es la Fiscalía estatal la que determina lo conducente y si se configura el feminicidio.

/ct