Solo el 41% de las mujeres tienen un ingreso, lo que las deja vulnerables: CCME

Norma Alicia Ramírez Hinojosa, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias dijo que hace falta poner más acción respecto al tema de la violencia hacia las mujeres, en donde también se ejerce la violencia económica, pues menos de la mitad de las mujeres perciben un ingreso y esto las deja vulnerables.

"Sólo el 41% de las mujeres tenemos un ingreso, el resto no tiene ingresos y no es porque no trabaja, si lo hace pero no es remunerado, por el trabajo que realice en casa educar a los niños, hacer el aseo, dar de comer, la hacemos de doctora y enfermeras pero ese trabajo no es remunerado", señaló.

Subrayó que si la mujer no tiene un ingreso propio, a la hora de que tenga una situación de violencia y no tiene un trabajo piensa, quién va a mantener a mis hijos, qué voy a hacer con mis hijos.

"No tenemos un refugio a dónde poder acudir mientras esas mujeres se fortalecen, mientras encuentran un trabajo. Mientras no mejoremos también las condiciones económicas, la violencia, lamentablemente va a continuar porque necesitamos también darles esa libertad económica a las mujeres de poder salir de una situación de violencia", manifestó.

Reconoció que hay diversas maneras de tomar acción ante la situación de violencia hacia las mujeres que se vive hoy en día.

"Primero que nada está la prevención, evitar que se llegue a esas situaciones de violencia y en este sentido, yo diría que el primer punto a considerar es la educación, tenemos que empezar a educar a las niñas y a los niños de manera diferente", afirmó.

Dijo que es ahí en donde se debe de sembrar la semilla de la igualdad.

"Se puede empezar por una política de prevención, porque a veces se busca que haya una condena mayor a quienes incurren en estos delitos, pero ya después de qué pasó, creo que la sociedad debe de actuar más en la prevención y el primer punto para la prevención sería la educación, empezar con la educación en casa, somos las familias, somos hombres y mujeres quiénes debemos poner el ejemplo y somos los que estamos manejando como nuestros hijos van a crecer, se van a formar en los valores, entonces debemos empezar a formar valores en niños con igualdad, en niños de respeto", aseveró.

Advirtió que también hay que trabajar algunas cuestiones culturales del sistema patriarcal, en donde se dice que ciertas cosas las pueden hacer las niñas y ciertas cosas no las pueden hacer.

"Desde chicos nosotros, como padres, tenemos la obligación de formar a niños y niñas en igualdad, enseñándoles que pueden ser cualquier cosa que ellas quieran y por otro lado enseñando a los niños que las mujeres merecemos respeto, que todo ser humano merece respeto, pero si nosotros los educamos de esa manera y no actuamos diferente, pues ellos van a aprender lo que hacemos", subrayó.

Reiteró qué hay que empezar a educar con valores pero también a recibir una transformación personal, de reconocer que la violencia no ayuda para tener una sociedad más digna donde se genere bienestar.

"Tenemos que empezar por nosotros mismos, empezar a modificar nuestras conductas como adultos para influir en los niños de una manera diferente", agregó.

Destacó que otra parte muy importante es que como sociedad también se tiene que empezar a hacer cambios, por ejemplo, evitar publicidad que en su momento lleve a que haya esa discriminación o algunos comerciales que a veces lamentablemente son misóginos, que hablan de que la mujer debería de estar en la cocina y no dirigiendo.

"Esa parte de la sociedad también es muy importante que nosotros la respetemos, de que el marketing y la publicidad deberían también apoyar en esta formación de valores y la otra cuestión, muy importante, es que aunque ya seamos mayores, empezar a hacer cambios en ver cómo me puedo relacionar mejor con los demás, con el fin de poder respetar los derechos de los demás y los derechos de las mujeres", concluyó.

