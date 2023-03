Solo dos quejas ante Profeco por cancelación de concierto de Danna Paola

Hasta el mediodía de este martes 28 de marzo, solo se han presentado dos quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por la falta de devolución del costo de los boletos adquiridos para el concierto cancelado de Danna Paola en Boca del Río.

"Hasta el día de hoy tenemos dos personas que se han presentado a formular su queja", informó Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Golfo-Centro en Veracruz.

Explicó que de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, el consumidor que quiera interponer su queja tiene hasta un año después de que haya sucedido el hecho, para presentarla.

Para presentar una queja ante la Profeco el consumidor debe presentar los siguientes requisitos, que establece el artículo 99 de la ley.

"Señalar el nombre y domicilio del reclamante, en este caso del consumidor; la descripción o el bien del servicio que se reclama, en este caso es el reintegro del boleto; y yo considero que es de los más importantes, es el señalar el nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o recibo que ampare la operación materia de la reclamación.

"Con esos requisitos y hacer una narración de los hechos, con eso es más que suficiente para nosotros poder iniciar una queja que le damos trámite correspondiente", comentó.

Respecto a las dos quejas ya presentadas por la no devolución de su dinero tras la cancelación del concierto de Danna Paola, mencionó que aún están en etapa de integración de toda la documentación requerida.

"En estas dos quejas en específico, lo que continúa es, primero voy a requerir a los consumidores en lo cual me proporcionen ese requisito que les hace falta, que es señalar el nombre y domicilio del proveedor que no me lo están proporcionando cómo tal".

Una vez entregada está información, mencionó que procederían a notificar tanto al proveedor y al consumidor y citarlo a una audiencia de conciliación.

Subrayó que Profeco privilegia la conciliación, ya que esa es la finalidad de la procuraduría, conciliar y darle una satisfacción al consumidor, dijo.

Aseveró que actualmente en menos de 30 a 35 días están en la primera audiencia y en esta ya se ve si se le va a otorgar una satisfacción, llegar a una conciliación o una propuesta de arreglo por parte del proveedor.

El horario de atención en las oficinas de Profeco ubicadas en Salvador Díaz Mirón es de 08:30 de la mañana a 15:00 horas, de lunes a viernes.

"Aquí estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, con todo gusto les estaríamos asesorando o dándole la información correspondiente a los consumidores que así lo requieran".

Tras la cancelación del concierto de Danna Paola que se realizaría en el WTC de Boca del Río, la empresa Expandir Producciones informó que realizaría el reembolso a partir del 20 de marzo sin embargo, afectados acusan largas por parte de la empresa para devolverles su dinero.