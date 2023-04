Sofía Amayrani se inscribe como candidata a reina infantil del Carnaval de Veracruz 2023 (+Video)

Con una gran rumbata por las calles del Centro Histórico del puerto de Veracruz, Sofía Amayrani Escobar Arguelles, llegó a las oficinas del Comité Organizador del Carnaval de Veracruz 2023, para hacer oficial su registro como candidata a reina infantil.

Acompañada de comparsa, música y buen ambiente la candadita infantil del distintivo blanco, busca representar a todos los niños en las fiestas carnestolendas.

Durante su inscripción afirmó que le emociona participar porque le gusta mucho todo lo que conlleva la fiesta más importante del puerto jarocho.

"Me gustan los carros alegóricos, me gustan los disfraces, salir en el Carnaval, en un carro alegórico, me gustan los brillos, me gusta como bailan, me gusta bailar, me gusta cantar. Vamos a darle mucho esfuerzo" afirmó en entrevista con Imagen de Veracruz.

Sofía Amayrani Escobar Arguelles se inscribió en el cuarto día de rumbata del Carnaval de Veracruz 2023.

