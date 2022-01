El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz, Alberto Aja Cantero, consideró que existe un aumento en los delitos del fuero común así como en el homicidio.

A su parecer no debe reducirse el número de elementos de la Policía Naval, porque se siguen robando los comercios, asaltando a los transeúntes y se requiere más vigilancia lejos de reducirla.

"Necesitamos que no se vaya la Policía Naval porque no estamos preparados para su salida y recordemos que ya se ha reducido al menos en un 50 por ciento la presencia. No estamos viendo más elementos certificados, no estamos viendo una coordinación eficaz para contener a la delincuencia organizada".

Dijo que también se necesita mejorar los tiempos de respuesta de los números de emergencia, como el 911, pues hasta ahora han dejado mucho que desear.

"El botón de pánico está en desuso, los tiempos de respuesta que hay en el 911 y las llamadas de emergencia son profundamente insuficiente. Las instituciones de seguridad publica están para dar respuesta a la persona y a su dignidad cuando tiene una necesidad, la que se ve violentada por un delito de alto impacto, o por una situación médica y no estamos obteniendo una respuesta eficiente, y eficaz como lo amerita una persona un ser humano que necesitan auxilio".

Finalmente opinó que se deben reforzar los circuitos de videovigilancia de los corredores Veracruz-Córdoba y en los límites con puebla.

Insistió en que los procesos se están deteriorando y se requieren una revisión oportuna.