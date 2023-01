Sin resultados aún de la auditoría que realiza Orfis a Grupo MAS: Espejo Hernández

La diputada federal Rosa María Hernández Espejo reconoció que aún no se tienen resultados de la auditoría que el ORFIS realiza a Grupo MAS, sin embargo, dijo que en la auditorías va a salir lo que sea, pero no pasa de una multa, de un apercibimiento y el ciudadano no, el ciudadano lo que quiere es que vuelva a ser como antes, porque es la misma infraestructura que tenía el SAS, el mismo equipo, la misma red, pero ahora nos la cobran como si fuera de oro y como si la hubieran instalado ellos, cuando todo eso se instaló con impuestos de los veracruzanos.

"Aunque el Orfis anunció una auditoría a Grupo MAS, hasta el momento no sabemos nada, lamentablemente son trámites que son procesos muy lentos, nosotros sí tenemos plena confianza en el Orfis porque quien lo encabeza es una mujer de reconocida solvencia moral, honestidad, y sobre todo conocimiento técnico, estamos esperando que nos den resultados de esas auditorias", reconoció.

Aclaró que este no es realmente el fondo del problema que aqueja a la ciudadanía.

"Lamentablemente no es el fondo del tema, el fondo del tema es la concesión, el pésimo servicio que dan y lo caro que le cobran a los ciudadanos y los cobros extras que hace a los ciudadanos, la mala calidad del servicio, ese es el fondo", aseguró.

Afirmó que, aunque un ciudadano deba 8 años, por ley, solo le pueden exigir el pago de los 5 últimos años, sin embargo, en la práctica no es así.

"Por ley solamente te pueden cobrar los últimos 5 años, y les están cobrando muchísimo dinero, cuando la Constitución marca que todos los cobros atrasados que te puedan hacer abarcan 5 años, lo mismo con el predial, el agua o cualquier otro servicio, no tienen por qué cobrar más", indicó.

Explicó que todos los servicios e incluso el SAT pueden cobrar hasta 5 años, no más.

"Todos los procedimientos son para 5 años, incluyendo el SAT, lo más que te pueden cobrar son 5 años anteriores, pero aquí no, aquí hacen lo que quieren porque la autoridad que los rige, que es la autoridad municipal está en contubernio con ellos, seguramente hay acuerdos ahí, en los intereses que tienen", señaló.

Lamentó la postura del ayuntamiento de Veracruz y pidió a los diputados locales que apoyen este tema a favor de la ciudadanía.

"Como el ayuntamiento es impenetrable, porque no le rinde cuentas a nadie, en la pasada administración el Orfis descubrió un faltante ahí, que también, no sabemos en qué vaya, el exalcalde no ha entregado cuentas, no sabemos si ya solventó ese dinero que tiene que devolver o qué está pasando, ahí nos gustaría que los diputados locales se metieran más", concluyó.

/lmr