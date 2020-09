Sin presupuesto justo, situación del campo agravará en 2021: UGOCP

Por falta de apoyo al campo este año las importaciones crecieron 8 por ciento en granos básicos, es decir, llegaron al país más de 15 mil toneladas, y la situación agravará en 2021 si no se etiqueta un presupuesto justo.

El presidente de la UGOCP, Luis Gómez Garay, dijo que este año hubo una disminución de35 por ciento del presupuesto al campo, pero además las dependencias cerrarán el ejercicio fiscal con un fuerte subejercicio.

"Fue un año desafortunado debido a que se desapareció la mayoría de los programas que iban encaminados hacia el fortalecimiento productivo de las actividades económicas del sector. Fueron desmanteladas las actividades en el tema agrícola, en el tema de frutales, en el tema de acuacultura, quedaron programas con cantidades mínimas de apoyo".

Pidió que los legisladores voten por un presupuesto justo, que ayude a desarrollar la actividad productiva del campo, que permita la tecnificación y los créditos que se requieren.

De no ser así se pondrá en riesgo la soberanía alimentaria y es que no hay una sola actividad que se esté desarrollando en el campo y si no existe inversión en 2021 no habrá desarrollo.

"Es insuficiente que a un productor de maíz tú le des 5 o 7 mil pesos al año no resuelve un problema, el costo de producción de una hectárea de maíz es el triple, tienen mal atendidos a los millones de productores debido a que lo que se les canaliza no fortalece su capacidad productiva, sino al consumo de las familias".

Acusó que los subsidios no han sido suficientes para impulsar el desarrollo al campo mexicano y persiste la incertidumbre ante la presentación del Paquete Económico 2021.

Urgió a que se discutan cifras positivas para el campo mexicano ya que no podrá soportar una reducción más.