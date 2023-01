¡Sin corazón! Abandonan a perrito en avenida de Veracruz

Gran indignación ha generado la publicación en Facebook de un pequeño perro hallado la avenida JB Lobos, en estado deplorable y con signos de abuso.

El hallazgo, realizado por Brenda Castillo, fue compartido en la mencionada red social, donde se ve al perro de aparente raza Chihuahua a orillas de una banqueta y dentro del vehículo de la mencionada ciudadana, quien compartió con Imagen de Veracruz detalles sobre el estado del can.

"Venía rumbo a mi casa, eran las 11 de la mañana aproximadamente, cuando me detengo porque algo pasó, pero no lo distinguí bien; me freno y vi que era el perrito", relató.

Asimismo, señaló que oriundos de la zona le revelaron que el pequeño no tenía mucho tiempo ahí, ya que "acababan de irlo a tirar unas personas."

"Literal, lo aventaron de la camioneta en la que iba y ahí se quedó" -comentó Castillo, quien al no tener experiencia en estos casos, decidió recogerlo y solicitar ayuda inmediata.

"Nada más de verlo se me partió el corazón y dije: ´No lo puedo dejar aquí; si va a morir, va a morir dignamente. Lo subí al carro y vi que cerca había una veterinaria, ahí lo llevé y la doctora se ha portado súper amable", destacó.

Apoyo

Brenda Castillo dejó hospitalizado al perro en la Clínica Veterinaria Ohana Pet´s que se encuentra en la colonia Los Volcanes.

El canino necesita estudios y medicamentos, a la par de solventar costos de hospitalización, por lo que solicita apoyo en especie y dinero, ya que su recuperación tomará tiempo.

A continuación se encuentran los números disponibles para depósitos en efectivo y se espera, a través de redes sociales, que este caso circule a fin de erradicar el abuso animal en Veracruz.