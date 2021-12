"No es que venga de Ricardo Monreal; nosotros desde que se presentó y se aprobó esta iniciativa hemos estado en contra. Me da mucho gusto que hoy al final, dígamos que se esté tomando en cuenta porque viene de alguien de su propio partido. Lamentamos que cuando venga de parte de la oposición o de un partido político distinto de Morena no sea tomado en cuenta.

"Incluso fue muy conocido porque un funcionario público del exgobierno estatal en su primer momento fue detenido precisamente por ese tipo de evento, que fue ultrajes a la autoridad", resaltó Rementería Molina.

Mesura

El diputado local blanquiazul remarcó que Independientemente de cuál personaje político enarbole la bandera de eliminar del Código Penal el delito de ultrajes a la autoridad, sí se debe analizar a los afectados desde las dos aristas: detenidos y autoridades judiciales que ejecutan la detención.

"Es importante también lograr el respeto a las autoridades judiciales, porque hemos visto y conocemos todos lo que sucede en redes sociales, cómo desafortunadamente se maltrata no solamente a los policías, sino a la Marina, al Ejército, a todas las autoridades, en materia de procuración de justicia también.

"El tema es que no podemos caer en el exceso, hay que encontrar una media: hoy estamos en el exceso definitivamente", puntualizó Rementería Molina.

Recalcó que de llegar alguna iniciativa al respecto a la Legislatura Local, se analizará porque debe haber un punto medio, nada de excesos por ninguna parte.