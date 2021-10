"Dejamos a la gente que trabaje, la reactivación económica tiene que ver con eso, entonces no tendría ningún sentido quitar a gente que desea trabajar pero adentro si lo dejamos. Yo creo que no debe ser así. Todo será con orden normal para que todos puedan trabajar".

Durante Día de Muertos habrá vigilancia al interior y exterior de los panteones. El alcalde rechazó que por la temporada aumentara el comercio informal.

"Traigamos a los niños pequeños para que vean estas tradiciones. En los cementerios se abrirá con uso de cubrebocas y sana distancia. Lo más probable es que queden abiertos porque ya no habría problemas por aglomeraciones".

Con base al color del semáforo de riesgo epidemiólogo, el municipio de Veracruz permanece en color amarillo (riesgo medio), por lo que se permitirán visitar los panteones de Veracruz en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. bajo todas las medidas sanitarias de rigor.

Del 31 de octubre al 02 de noviembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., se realizará un operativo especial en coordinación con la Policía Naval y Municipal para resguardar las instalaciones y garantizar la seguridad de los visitantes.

Actividades

Se llevarán a cabo las siguientes actividades en el marco de las celebraciones:

El 01 de noviembre se colocará el altar en honor a los fieles difuntos en las instalaciones del Panteón Municipal de Veracruz.

El 02 de noviembre se hará la entrega de ofrendas florales a las 10:00 a.m. en el Panteón Municipal de Veracruz; a las 10:30 a.m. en el Panteón Particular Veracruzano y a las 11:00 a.m. en el Jardín Veracruzano.

Con la finalidad de honrar y recordar a los difuntos, se realizará una celebración eucarística virtual a las 12 del día, el 02 de noviembre, en la Iglesia del Sagrario, misma que será trasmitida por la plataforma "Veracruz te quiero", a fin de evitar aglomeraciones, por lo que se invita a la ciudadanía a seguirla por Facebook Live.

Es importante señalar que el ingreso a los cementerios sólo se autorizará con el uso de cubrebocas, no podrán entrar menores de edad, se prohíbe la venta de alimentos y bebidas al interior de las instalaciones así como ingerirlos.