Seré gobernador de Veracruz: Sergio Gutiérrez Luna

Seré el próximo Gobernador de Veracruz con el respaldo de mi partido Morena y por la voluntad de mis paisanos veracruzanos, aseguró el diputado federal, representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y vicepresidente del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna.

El oriundo de Minatitlán y quien ha acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la construcción y defensa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desde la Cámara de Diputados y los órganos electorales a nivel federal y local, responde así a la pregunta directa de que si desea ser gobernador de su entidad.

"Quiero y voy a ser Gobernador de Veracruz. Voy a esperar los tiempos y la convocatoria que habrá de definir mi Partido, me voy a registrar cómo candidato, voy a ganar la encuesta y, con el apoyo de mis paisanos, seré el próximo gobernador de Veracruz.

"Tengo la preparación, los conocimientos, la experiencia, la energía; me he nutrido de los ideales que nos ha enseñado nuestro líder, el presidente López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, de la lucha contra la corrupción; y tengo la convicción de que Veracruz merece un mejor destino y ese se alcanzará con la fuerza de la Cuarta Transformación.

Y se explaya en su respuesta: "no sólo se trata de querer, sino para qué se quiere ser Gobernador. Y lo más importante, cómo se van a enfrentar y solucionar los enormes y profundos retos de un estado tan grande, tan complejo y tan importante para el país como lo es Veracruz.

"Conozco los problemas de cada región, he caminado todos los rincones de mi estado, he platicado con mi gente, ellos mismos me han dado la ruta para solucionar los problemas. Además, me he metido a fondo a estudiarlos con el apoyo de especialistas. Sé que hacer, cómo hacerlo y cómo financiar los grandes proyectos que Veracruz necesita para superar el rezago ancestral. Eso hace una gran diferencia con sólo querer ser Gobernador", señala sonriente.

Sergio 100% Veracruzano y 4T

El diputado federal minatitleco forma parte del relevo generacional al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se encuentran Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena; Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados, entre otros.

Gutiérrez Luna es la persona que ha tenido el crecimiento más sólido y que ya liderea las encuestas y sondeos que se realizan rumbo a la gubernatura de Veracruz.

En agosto de 2022, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado expresó en Minatitlán que Sergio Gutiérrez Luna, tiene todo el derecho a participar como aspirante a gobernador de Veracruz. Y en enero de este 2023, Adán Augusto López, destacó su valía como abogado, diputado, militante del movimiento, defensor electoral de Morena y ante el coro de "gobernador, gobernador", contestó "si el pueblo se amacha, que así sea".

Entrevistado en su casa, en Xalapa, el abogado por la prestigiada Escuela Libre de Derecho, esposo de la diputada local Diana Barreras Samaniego, y padre de los pequeños Víctor y Sergio, habla de su arriago veracruzano.

"Nací en Minatitlán, en el sur de Veracruz, en la calurosa y capital petrolera de México. Mi familia es de ahí, ahí estudié el jardín de niños, la primaria, la secundaria, la prepa. Los Luna, somos una de las familias fundadoras de Minatitlán. Ahí está mi casa, la de mis padres, las de mis amigos de la niñez y la adolescencia.

"Mi familia paterna es de San Andrés Tuxtla. Ahí los Gutiérrez somos muy conocidos, mi papá, mis tíos, mis primos. Somos una familia grande y apreciada en la zona. Mis orígenes están en el sur de Veracruz, en Minatitlán y San Andrés. También en Xalapa, donde estudié los dos últimos años de prepa y donde hice grandes amigos. Estudié la licenciatura y la maestría en la Ciudad de México, pero mi presencia en Veracruz es permanente", explicó orgulloso.

Para Veracruz viene la Transformación con Cambio

En la entrevista deja claro que se ha preparado para ser Gobernador y explica su visión como estadista. La Cuarta Transformación tiene que llegar a Veracruz con toda su fuerza.

Ya se dieron grandes pasos, los programas sociales que creó el presidente López Obrador, llevan hoy recursos económicos, sin precedente y sin intermediarios a la mayoría de los hogares de Veracruz, sobre todo a los adultos mayores y a los jóvenes, argumenta el dos veces diputado federal.

Señala que viene otra etapa para Veracruz y le pone nombre y apellido: "Para Veracruz viene La Cuarta Transformación con Cambio. Y eso significa detonar las potencialidades de cada uno de los sectores productivos con los que cuenta nuestro estado.

Detalla que Transformación con Cambio, significa también Reconstrucción, reconstrucción en el sentido más amplio, no sólo hablo de carreteras, caminos, puentes, calles e infraestructura básica, sino también en la parte social, emocional y hasta espiritual, porque fue mucho lo destruido por 80 años de gobiernos corruptos.

Transformación con Cambio para Veracruz, también significa -enfatiza- Reconciliación. Porque ese descontento social, acumulado por años, propició enojo, frustración, encono y enfrentamiento. Hoy estamos en otra realidad. Por eso más de dos terceras partes de la población está de acuerdo, apoya y respalda las políticas de la Cuarta Transformación, pero no es suficiente. A este esfuerzo por hacer de Veracruz una potencia económica, tenemos que sumar a los empresarios, a la clase media, a los profesionistas exitosos. Tenemos que sumar talento, conocimiento, creatividad, audacia y la energía de todos para lograrlo.

Gutiérrez Luna, es sin duda uno de los políticos que tiene mayor visión de mundo, ya que ha visitado y conoce las principales ciudades del mundo. Lo mismo de Estados Unidos que de Europa, China o Japón.

Desde esa perspectiva asegura "vamos a detonar todas las potencialidades de Veracruz. En primer lugar, el campo. Tenemos el mayor hato ganadero del país, ocupamos los primeros lugares en producción de limón, naranja, piña, caña, café, maíz, tabaco, vainilla y mango, entre otros productos, pero ello no se refleja en los bolsillos de los veracruzanos. Lo mismo pasa con nuestro potencial en pesca, acuacultura y maricultura. Vamos a pasar a la etapa de la producción básica, al de la agroindustria para generar valor agregado y se traduzca en riqueza para nuestro pueblo.

Es el momento de explotar el enorme potencial de la industria turística con sus zonas arqueológicas, pueblos mágicos, ciudades coloniales, playas, bosques, cascadas, ríos y selvas. Debe ser una de las columnas vertebrales de la economía de Veracruz.

Aprovechando la mayor riqueza de nuestros tiempos, que es el agua, gracias a los más de 40 ríos y 10 cuencas hidrológicas con los que contamos. Ahí existe vida, alimentos, riqueza y posibilidad de llevar agua de calidad los hogares de todo Veracruz, desarrollar la pesca y la acuacultura.

Señala que sacarán provecho a sus 745 kilómetros de litoral, aprovechando la fortaleza logística para el comercio internacional que nos brinda nuestra posición geográfica como los 3 grandes puertos de altura como Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos; pero también potencializando los de cabotaje como Tecolutla, Nautla, Alvarado, Tlacotalpan, Minatitlán y Nanchital.

Con el histórico impulso que tendrá el sur de Veracruz con el Corredor Interoceánico, la obra de gran visión que el gobierno de nuestro presidente López Obrador lleva a cabo en el istmo de Tehuantepec trae polos de Desarrollo y Bienestar que beneficia directamente a los habitantes de los municipios de las regiones Olmeca, Cuenca del Papaloapan y Los Tuxtlas.

Nuestras zonas metropolitanas de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, explica el legislador, conformadas por 45 municipios, que es dónde vive y trabaja la mayor parte de los veracruzanos, exigen un plan de gran visión para atender los retos en materia de desarrollo urbano: dotación de agua potable y saneamiento, electricidad y gas; tratamiento de residuos sólidos, construcción de viviendas dignas, avenidas y calles en buen estado, áreas recreativas como parques y unidades deportivas, servicios públicos de calidad.

Sergio Gutiérrez Luna sostiene que es indispensable atender a nuestra gente que habita en las sierras de Topila, Otontepec, Coxquihui y Huayacocotla en el norte; Chiconquiaco, Jalancingo, Zongolica, Axocuapan y Huatusco en el centro; los Tuxtlas y Soteapan en el sur. Ellos son quienes mayor rezago social padecen.

"Tenemos que hacerles justicia no sólo porque representan nuestro origen, sino también ahí está la mayor riqueza cultural y de valores de nuestro pueblo", subraya.

En materia económica, Gutiérrez Luna hace suya la visión nacionalista del presidente López Obrador "la política para recuperar la soberanía energética devolverá el dinamismo de la industria petrolera y petroquímica con los complejos petroquímicos de Escolín, Cangrejera, Morelos, Pajaritos y Cosoleacaque, además de la Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán".

Vamos a dar pasos agigantados en atención a esos rezagos y en la modernización de Veracruz. Lo haremos con el talento de los veracruzanos, incorporando los cientos de proyectos y propuestas que hemos recibido y procesado, con un plan de gran visión y un rumbo claro; con el apoyo del próximo presidente de México, que, sin duda alguna, será emanado de nuestro Movimiento de Regeneración Nacional y de la Cuarta Transformación, y desde, luego, con el respaldo de mi pueblo veracruzano, finalizó.