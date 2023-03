Señalan por acoso a regidor del Ayuntamiento de Veracruz

A través de las redes sociales, la joven María Fernanda Domíguez Acosta denunció de acoso y violación al regidor sexto del Ayuntamiento de Veracruz, Sebastián "N".

Mediante una publicación en redes, la joven aseguró haber sido víctima de violación y acoso por parte del regidor porteño hace 7 años, cuando eran novios, por lo que alista una denuncia en su contra.

De acuerdo con la víctima, Sebastián "N", se aprovechó de ella cuando estudiaban la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana, en Boca del Río, donde iniciaron su relación que solo duró algunos meses.

La joven narró al medio "E- Consulta", la "experiencia tormentosa" que vivió al lado del regidor, donde presuntamente pasó manipulaciones, agresiones y humillaciones.

"Agarraba mi teléfono, revisaba conversaciones con mi mamá, con mis primas, con mis amigas o cambiaba la contraseña de mi celular para que yo no pudiera acceder, me jaloneaba del cabello, del brazo, de la ropa, me celaba obsesivamente".

Debido a los agravios la joven indicó que desarrolló trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, problemas con los que aún vive.

"Algo muy fuerte para mí fue que dijo que yo estaba gorda, que tenía la cara bonita, pero estaba gorda".

María Fernanda dio a conocer que no solo vivió abusos sexuales, sino también fue abusada sexualmente en varias ocasiones.

"En varias ocasiones, él abusó de mí sexualmente [...] en una ocasión yo pedí que se detuviera porque literal me estaba lastimando, o sea, que estaba sangrando, y él no se detuvo hasta que terminó".

La presunta víctima indicó que denunciará al regidor sexto encargado de las comisiones del Carnaval de Veracruz y de la Niñez y Familia del Ayuntamiento.

Asimismo, indicó que cuenta con capturas de mensajes, donde él le pide disculpas por los hechos y de una conversación que realizó con una tercera persona, en donde se lee que solo andaba con ella porque "disfrutaba de su compañía".

Fernanda hizo una llamada a los ediles porteños y a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, para que tome cartas en el asunto.

"Una persona que odia a las mujeres no debería estar ocupando un cargo público y hablando sobre la importancia de la violencia de género cuando él es un violentador".

Además, pidió a las mujeres denunciar ante la Fiscalía General del Estado(FGE) si en alguna ocasión fueron víctimas del funcionario público.

Cabildo

Ante esto la activista y regidora décimo tercera del Ayuntamiento de Veracruz, Belem Palmeros Exsome, pidió a sus compañeros ediles poner atención especial en el tema con total seriedad.

"A través los medios de comunicación, una joven acusa por violación a un regidor del Ayuntamiento de Veracruz. Pido a mis compañeros ediles pongamos especial atención en este tema, como feminista y como funcionaria es algo que tomaré con toda seriedad".