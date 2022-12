Señalan a Paponas de agredir a Yeri MUA y a sus amigos

El festejo previo al cumpleaños de la "Bratz Jarocha" Yeri MUA en un antro de la zona conurbada se vio interrumpido luego de que los influencers fueran agredidos por presuntamente su ex pareja, Brian Villegas "Paponas".

A través de su cuenta oficial, el influencer Aaron Mercury, quien en recientes horas había llegado para celebrar con Yeri MUA, dió a conocer las agresiones que sufrieron en el antro.

"Brian, el ex de Yeri MUA, intentó agredirla, bueno la agredió, y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados. Yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron.

"Vas con alguien que sabes que no se va a poder defender y ahí si muy gallito y cuando sabes que alguien si se va a defender traes a toda la gente. Yo me fracturé el pulgar, ya me dijeron.

"Y tú Brian reventaste una botella en un amigo que venía, en la cabeza", denunció Aaron Mercury.

Además, el influencer expuso que tras la agresión, Brian arribó las afueras del fraccionamiento y la casa donde vive la reina del Carnaval de Veracruz, Yeri MUA.

Por su parte, YeriMUA publicó una historia en Instagram con la foto de quién presuntamente recibiera el golpe de la botella de vidrio con el texto: "neta me siento tan mal por lo que le hicieron a mis amigos".

Asimismo el Papá Bratz declaró en su cuenta oficial de facebook que él mismo acudió a dejar a su hija en su casa.

"Chicos, para todos lo que quieren saber cómo está Yeri, ya la dejé en su casa, está bien, va a intentar descansar. Gracias por sus muestras de cariño y apoyo para nuestra hija", posteó.

En tanto al presunto autor de la agresión, Brian "Paponas", publicó una historia en Instagram durante esta mañana en dónde pide que le compartan los vídeos pues, aparentemente no recordaría nada.

"Realmente necesito que me manden vídeos de lo que sucedió, no solamente estoy golpeado sino que la gente realmente está tomando un juicio que no les corresponde y créanme que era algo que ya estaba sanando y volvieron de nuevo con lo mismo.

"Me siento como si estuviera completamente solo contra toda la sociedad y no creo que yo merezca eso!! Ya de verdad me estoy hartando de esto yo estaba en otro antro con tal de no molestar a nadie" dice la foto de él que acompaña con una captura de mensajes ofensivos.

Mientras tanto los fans de la influencer veracruzana esperan que avance el transcurso de la mañana para que sea la misma Yeri MUA quien dé a conocer lo sucedido.