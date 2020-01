Seguridad garantiza el desarrollo: Dante Delgado

La presencia de la Guardia Nacional es importante para restablecer las condiciones de paz en el país, sin embargo, la corporación no ha terminado de nacer.

En su visita al Corporativo IMAGEN, el senador Dante Delgado Rannauro, consideró que se tiene una acción fallida en materia de seguridad y crecimiento económico por parte del gobierno, pues la vida en sociedad debe darse en estándares de seguridad plena y no con operativos espectaculares que pueden terminar de forma trágica como en algunas regiones del país.

Recordó que EU es el primer consumidor de drogas y enervantes del mundo y ayudaría a la tranquilidad de México si tuvieran su propio mecanismo de seguridad y control. Admitió que debe atenderse a los grupos vulnerables, pero también darle organización y rol protagónico a la propia sociedad.

Por eso desde 2003 Movimiento Ciudadano planteó un único Código de Procedimientos Penales, Ley de Readaptación Social, Ley de Menores Infractores y Ley de Justicia Cívica, ya que los problemas deben resolverse desde abajo.

“Hay quienes creen que la política sino se declara no se hace y hay quienes creen que si la seguridad pública sino se declara no se hace, y yo pienso que la política sino se hace no se declara y la seguridad se garantiza no se declara”.

Ley remuneraciones

El Congreso de la Unión tiene varios pendientes por abordar, sin embargo buscarán que la Ley de Remuneraciones tenga vigencia y aplicación de carácter general, que no sea facciosa y que todos los mexicanos estén en igualdad de condiciones.

Al ser una reforma constitucional deberá contar con mayoría calificada para que pueda aprobarse. Cabe recordar que el Senado regresó el dictamen a la Cámara de Diputados.

La ley reforma a los artículos 116 y 127 regula las remuneraciones de los servidores públicos, federales, estatales y municipales, para que no sobrepasen el límite establecido para el Presidente de la República.

En el artículo 127 se incluye a las personas de derecho público y a los órganos autónomos, quienes recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Pendientes en el Congreso

Por otro lado dijo que la legalización de la marihuana es un tema que ha sido suficientemente discutido y que tiene que avanzar pues debe acabarse con una política fallida, que los ciudadanos sigan pagando con miedo, con violencia y se mantengan miles de mexicanos encarcelados y asesinados, mientras que en Estados Unidos la legalización ya es un hecho y una industria millonaria.

Sobre el matrimonio igualitario dijo que no hay más que discutir, pues la Suprema Corte de Justicia lo declaró un derecho y es responsabilidad de todas las legislaturas consignarlo en la ley y de los gobiernos hacerlo valer.

“El primer día de esta legislatura le hicimos un ofrecimiento al presidente y a la mayoría de Morena y hoy lo ratifico, aquí están nuestros votos para hacer de México un país de derechos y libertades. Aquí están nuestros votos para proteger el derecho a decidir de todas las mujeres, para que decidir sea un derecho y no un delito. Aquí están nuestros votos para que todos y todas tengan el derecho de elegir a quién amar”.