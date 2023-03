Se manifiestan extrabajadores del SAS contra Grupo MAS en Medellín (+Video)

Decenas de extrabajadores del extinto Sistema de Aguas y Saneamiento (SAS) de Veracruz, se manifestaron la mañana de este lunes para exigir al alcalde de Medellín de Bravo, Marco Isleños, que sean respetados sus derechos.

Los inconformes señalaron al alcalde de Medellín de faltar a los principios de la Cuarta Transformación de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", tras prometerle en campaña de ver la manera de eliminar el convenio de Grupo MAS en el municipio.

Al mismo tiempo, pidieron al alcalde que intervenga por sus derechos como trabajadores del extinto SAS y denunciaron mala calidad del servicio de agua potable.

Tras la marcha pacífica la vialidad se reportó con un tráfico lento, sin afectar tanto a los automovilistas.

El grupo de ciudadanos partió de un conocido centro comercial y finalizó a las afueras del Palacio Municipal de Medellín de Bravo.

Foto: Mildred Lara.

/ct