Se investiga el caso del homicidio de la maestra de Orizaba, informa la SEV

Se investiga el caso de la maestra de educación especial asesinada en Orizaba y se dará con los responsables, señaló el secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García.

Dijo que sí hay clases en el Centro de Atención Múltiple Número 15, en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Orizaba.

Cabe recordar que una maestra de educación especial de una escuela primaria fue asesinada, cuando salía del plantel educativo donde daba clases, en Orizaba, mientras que los delincuentes huyeron del lugar.

"No me gustaría hacer comentarios de más, pero se va a dar con los responsables. Decirles que se dio fuera de la institución, no dentro. Las compañeras de la institución salieron después de escuchar las detonaciones, pero no fue un hecho que fuera adentro y sí hay clases".

Lamentó los hechos, aclaró que se fueron afuera de la escuela y que se actuará contra los responsables, para ello ya existe la coordinación de las instituciones.

Es de mencionar que la maestra, que fue identificada como Verónica, fue asesinada de un disparo al interior del vehículo donde se encontraba.

"Primeramente decirles que es muy lamentable el hecho que se dio con la maestra Vero, de educación especial, el Centro de Atención Múltiple Número 15. Nos enteramos de manera inmediata y hemos estado en comunicación con el gobernador y se dará con los responsables. Decirles que cuando sucede esto es muy triste para el magisterio".

Reiteró que la Secretaría de Educación de Veracruz siempre está al pendiente de cualquier situación a través de las delegaciones, supervisiones, jefes de sector y toda la estructura de la SEV.

La maestra verónica estaba al exterior del Centro de Atención Múltiple Número 15, en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Orizaba, donde se atienden a menores con problemas de discapacidad física y cognitiva, cuando recibió los disparos.

Foto: Wenceslao Fuentes.

