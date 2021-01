Se exhiben ´Miguel´ y ´Raquel´ en WhatsApp

En grupos de WhatsApp empezó a circular un audio donde un supuesto encumbrado militante de Morena agrede verbalmente al regidor de Boca del Río, Carlos Butrón.

El audio, que en un principio parece una inofensiva charla entre "Miguel", quien asesora a "Raquel", en sus aspiraciones para ser regidora, sin embargo se torna agresivo y soez al empezar a descalificar e insultar a Butrón, tras anunciar que quien contendrá por la alcaldía boqueña será una mujer.

-¿Va a ser una mujer? ¡No vayas a salir luego con que es un hombre!

-¡Ya te dije que no!, vamos a esperar a que sea mujer, cabrón.

-Bueno, bueno, más te vale...

-A ver, a ver espérame Raquel, yo las cosas claras, ya sabes cómo soy yo. Yo soy bien derecho, pero yo cuando digo las cosas es porque yo voy en un camino. A mí no me vas a ver picando por un lado y por el otro, yo no. Te lo digo yo no soy ni como la chingada Araceli Luna ni como el chingado maricón Carlos... Este, Carlos Butrón, él quiere ser diputado. Y yo voy a hacer que la raza no vote por él. Si tú quieres votar por él, yo no.

-Pero qué, ¿hay problemas o qué?

-Él nunca ha ayudado a Morena. Te lo voy a decir para que sepas y se lo puedo decir en su cara. Cuando él agarró el grupo de jóvenes empezó a decirles a los jóvenes que había que sacar a toda esa pinche bola de viejos pendejos, idiotas porque no teníamos porque dirigir Morena. A mí me agarró como su enemigo personal, porque ningún pendejo me va a venir a ningunear, ni me va a decir qué es lo que tengo que hacer o no hacer en esta vida. Yo soy muy capaz y se lo voy a demostrar porque tenemos mucha gente detrás de nosotros, mucha gente. ¿Sabes por qué Raquelin? Porque somos derechos.

- Claro que sí.

-Si tú apoyas a ese tipo es tu problema tampoco te voy a decir que no lo apoyes, yo no soy quién. Pero yo con ese tipo no quiero ni madres. Yo nada más te digo una cosa ¿A qué gente de Morena, ahora que está trabajando en el municipio, ha ayudado? Dime quiénes trabajan con él, quiénes son los que tienen ahí el compromiso. ¿Cuándo?, dime una sola vez que se le haya puesto al pedo al presidente municipal. Pues no porque le callan el hocico, le dan dinero.

-Voy a tomar en cuenta todo eso.

-Pues sí Raquel, no te has dado cuenta la clase de... Cochinada que es de hombre, bueno no, ni hombre es. Yo por eso no lo estimo porque nunca ha tenido la delicadeza para trabajar por la gente humilde, por la gente pobre, por la gente que necesita, nunca. El nada más sus intereses personales. Entonces conmigo que no cuente y si se lo dices, a mí me vale.

-No, no, no.

-Pinche tipo es nefasto.

-Mira para mí en Morena todos son iguales, pero yo sé quién trabaja y quién no trabaja.

-No, no Raquel, no somos todos iguales discúlpame. es como si yo te dijera que tú eres igual que todas las personas, no es cierto tú eres una mujer que trabaja un chingo, que te rompes la madre, que tienes una visión. Y mis respetos para ti Raquel y hay gente que no se mueve ni madres y quiere todo. Yo te conozco como una mujer valiosa, por eso me he atrevido a decirte que te apoyo. Pero si tú tienes también otros cuates que quieres ayudar, allá tú. Yo con ese cuate no quiero absolutamente nada. PORQUE ALGUIEN QUE SE DEDICA A HABLAR MAL DE LAS PERSONAS A SUS ESPALDAS, NO ES DIGNO. A mí me lo hubiera dicho en mi cara: eres un pendejo, no sirves para nada. ¿A ver dime qué no hice bien? Demuéstramelo. Pero decirle a los jóvenes. Y puedo poner a los jóvenes a los que se los dijo.

Esto es gran parte del diálogo que se escucha en el mensaje de voz que se ha compartido entre diversos grupos y que concluye con la promesa de que Raquel será inscrita como aspirante a regidora el próximo martes.