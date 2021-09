El aumento de robos en el centro de la ciudad de Veracruz no es responsabilidad del ayuntamiento, señaló el alcalde Fernando Yunes Márquez .

Mencionó que las denuncias por robos en el centro deben hacerse en la Fiscalía Regional, para que pueda incrementarse el operativo de vigilancia en la zona ya que se requiere de la colaboración de los tres ordenes de gobierno.

Negó que la falta de luminaria sea uno de los factores de aumento de robos en negocios y casa-habitación.

Por otro lado expresó que no pueden intervenir en el tema de los edificios abandonados en donde algunas veces se ocultan los ladrones junto con parte de las cosas que se llevan, porque es propiedad privada.

"No, alumbrado público hay en toda la zona, todos los días se revisa y se atiende cuando hay reporte tanto en el centro como en el resto de la ciudad".

Dijo no tener las cifras del presunto incremento en los robos en la zona centro, pues el ayuntamiento no recibe estas quejas y por ende no puede llevar un registro o porcentaje del aumento; sin embargo, mencionó que ya dieron aviso a la Policía Naval para que reorganice su estrategia en la zona.

Cabe recordar que recientemente vecinos de la zona señalaron que los robos a negocios y viviendas son constantes y reiterativos y aunque interpusieron las denuncias pertinentes no hay detenidos.

Entre las calles más afectadas están: Arista, Serdán, Mario Molina, Zamora, Madero, Guerreo y Bravo, donde los amantes de lo ajeno se introducen a las casas y comercios a robarse todo.

Utilizando sus propias cámaras de seguridad los vecinos lograron captar el rostro de los supuestos ladrones y en su de única aportaron información sobre presuntos inmuebles del centro, donde se ocultan los ladrones y también tienen parte de lo que se robaron.

Sin embargo, acusaron que la autoridad no quiere revisar los espacios señalados.