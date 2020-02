Se declara Cándido Canseco líder del sindicato de Tamsa

Tras declararse ganador de la elección para secretario general del Sindicato Nacional Unidad y Progreso de Tamsa, Cándido Canseco Castro reconoció a la Secretaría del Trabajo y se pronunció por la inmediata emisión de su toma de nota.

Sostuvo que de un universo de más de dos mil 700 trabajadores con derecho a votar acudieron dos mil 190 de manera libre este miércoles, y lo eligieron con más de dos mil 83 sufragios, por lo que, dijo, venció a Pascual Lagunes Ochoa.

"Nosotros caminamos por un proceso de los trabajadores limpio, no hubo objeción en ese proceso; lo hicieron los trabajadores, donde hubo dos mil 83 votos a mi favor en ese momento para la Planilla Vino y hoy se constata. Nunca he dicho mentiras ni mis compañeros han dicho mentiras; las mentiras las han dicho otros.

"Tiene que entender (Pascual Lagunes) que aquí la base manda, que la autoridad no puede tomar en cuenta una situación que no tiene nada irregular y que jurídicamente las cosas se hicieron bien porque lo constató la autoridad, la que no quería emitir una toma de nota que tendría que haber emitido desde septiembre-octubre", aseveró.

Por ello se dijo tranquilo sobre una posible reacción de Lagunes Ochoa, pues aseguró tener confianza en la autoridad, específicamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en el ejecutivo federal.

Dijo ser un hombre "que sabe esperar los tiempos y plazos legales" para que se extienda la toma de nota y así entrar en funciones como dirigente sindical y representante de los trabajadores.

Sin embargo dijo estar mentalizado en la titularidad del sindicato de Tamsa, por lo que sólo es una formalidad la extensión del documento que consigna el resultado de la elección realizada el miércoles 26 de febrero.

"Nosotros hemos traído ya la titularidad del sindicato porque hemos contado con la mayoría de los compañeros. Es una representatividad de mayoría, que la tenemos en asambleas ya realizadas. Hoy se tiene que emitir, lo más pronto posible, y nosotros de ahí para adelante trabajaremos ya como se debe trabajar ante el Seguro Social.

"Hay que tener algunos movimientos donde nos piden el documento. Inclusive, para lo mismo del emplazamiento que se dio por mayoría, hoy lo ratifiquemos como un sindicato legalmente constituido, con una toma de nota a favor de un servidor".

El contrincante de Pascual Lagunes acudió a un café en la zona del Malecón de Veracruz; tranquilo, se asumió en todo momento como el ganador de la dirigencia del SNUP.