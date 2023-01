Se deben reclasificar las tarifas de la energía eléctrica, afirma diputada de Veracruz

La Diputada Federal, Maryjose Gamboa reprobó que Veracruz sea el productor número 1 de energía y también uno de los estados con las tarifas eléctricas más altas. Ante la situación, compartió que le entregó un oficio a Manuel Bartlett para pedirle la reclasificación de las mismas.

"Ya me llegó la respuesta y me dice que no, que no las va a reclasificar porque en Veracruz no hace suficiente calor, que no rebasamos los 33 grados promedio, pero no me dice en qué se basa porque hay zonas de Veracruz que la temperatura promedio es más arriba que esa", declaró.

La diputada dijo no entender que la tarifa de Veracruz sea mucho más alta que la de Tabasco cuando señaló son estados que comparten las mismas condiciones socioeconómicas.

"Nosotros tenemos todas las condiciones, además de ser productores de energía, como para que reclasifiquen las tarifas y podamos pagar un precio accesible", enfatizó.