Salió con su bebé a comprar leche y no regresaron

En Paso del Toro, Veracruz el día 29 de septiembre

El pasado martes 29 de septiembre por la tarde noche, en el centro de la congregación de Paso del Toro, perteneciente al municipio de Medellín, Veracruz; la joven de 21 años María Fernanda Vidaña Guzmán salió a la tienda por una leche sabor chocolate, en sus brazos llevaba a su hija de apenas 1 año de edad, Emily Guadalupe Vidaña Guzmán. Las dos, jamás se les volvió a ver.

Su madre, quien llegó a la casa a las 8 de la noche preguntó a familiares por su hija y su nieta al ver que no estaba, la respuesta fue que había ido a la tienda y fue entonces que la empezaron a buscar con vecinos, comerciantes, amistades y demás; haciendo de las redes sociales otra herramienta de búsqueda.

Incluso, su madre y familiares tuvieron que viajar al otro día a diversos puntos lejanos del estado así como a Puebla para ver si se encontraba con conocidos pero la búsqueda fue infructuosa, por lo que acudieron a la fiscalía más cercana a levantar al otro día una denuncia.

Los nombres de María Fernanda y su hija se logran leer en el acta de la carpeta de investigación FEADPD/ZC-V/264/2020 con fecha del 30 de septiembre.

No hay sospechosos

Su tía Catalina y su madre, quienes la han buscado desde el día 29 en diversas ciudades, dieron parte al 911 y a la Comisión Estatal de Búsqueda que ya emitió una ficha al respecto.

"Le marcamos a su celular porque se llevó su celular, y el celular aparece apagado desde ese día, no se ha prendido el celular, inclusive se le metió saldo pensando que a lo mejor se le había acabado el saldo y no, el celular está apagado", cuenta Catalina quien asegura que también investigaron con familiares del padre de la niña y nada.

Fernanda vivía con su madre y su hermana menor, pues sus padres están separados y hasta ahora la chica no se ha comunicado con familiares y amigos. Su familiar asegura que no era la primera vez que Fernanda salía con su hija sola a la calle, la jovencita trabajaba

El código ámber fue activado para la bebé por las autoridades, "No tenemos problemas o que sepamos que haya ella tenidos problemas, inclusive el fin de semana fue el año de la bebé, estuvimos celebrando con un pastelito y no nos comentó ella nada, no se veía preocupada o que estuviera enojada y además salió sin nada, está la ropa de la bebé y sus cosas".

En los últimos dos años, se sabe que Paso del Toro ha sufrido de mucha inseguridad, robos, asaltos, balaceras y levantones tienen atemorizados a los ciudadanos ante la indiferencia de las autoridades.