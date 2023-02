Aún no se ha cerrado el diálogo con las autoridades de Veracruz, afirma comisionado de los Saeta

Representantes de los poblados de Santa Fe y San Julián, autoridades y comisionados de Saeta continúan con la mesa de diálogos para encontrar una solución a la petición de los ciudadanos de ambas localidades, quienes piden el servicio de la empresa de transporte urbano, en la ruta al centro de la ciudad de Veracruz.

Aunque ya tuvieron un primer encuentro, el licenciado Francisco Rojas Cruz, comisionado de Saeta para el diálogo con autoridades, reconoció que no llegaron a un acuerdo, por lo que la charla continuará la próxima semana.

"El diálogo se llevó a cabo, no se ha cerrado, continuamos con la negociación para llegar a la mejor solución de este conflicto, se pospuso para esta próxima semana poderlo retomar y tratar de darle la mejor solución", dijo.

Aclaró que la empresa, desde un principio manifestó a la autoridad, que no tiene problema con temas de la competencia, sin embargo, han sido los mismos usuarios quienes han presentado oficios sellados por los comisariados ejidales de ambas localidades, y han hecho llegar, hasta este momento, un poco más de 5 mil firmas con las que sustentan su petición en esta ruta al centro de Veracruz.

"Los usuarios buscan la calidad en el servicio, seguridad, autobuses en buenas condiciones de equipo y mecánica, operadores capacitados con aptitud de servicio, están buscando nuestros tiempos, que son constantes y que tenemos capacidad de respuesta en un momento dado que alguna unidad presente alguna afectación, pues de inmediato se les envía una unidad de respaldo para continuar con la ruta y no verse afectados en tiempo, pues en un lapso de 3 a 5 minutos llega la otra unidad a brindar el auxilio para continuar con la ruta", explicó.

Respecto a la detención de 8 unidades de la empresa, por parte de autoridades del Transporte Público, indicó que no les afecta para seguir brindando el servicio a los pobladores de Santa Fe y San Julián.

"No nos afecta, afortunadamente tenemos capacidad para hacerle frente a la ausencia de estos autobuses, nosotros seguimos prestando el servicio de forma normal, como tenemos acostumbrado a los usuarios, pensando siempre en atender la necesidad de traslado de todos nuestros usuarios", afirmó.

Aclaró que por el momento no están prestando el servicio para el centro de Veracruz, pues respetan los acuerdos del diálogo con la autoridad.

"Como empresa mantenemos esa línea y nos hemos abstenido de esa situación porque estamos en una mesa de diálogo con la autoridad, quienes están atendiendo la necesidad de la ciudadanía, porque esta es una petición que los ciudadanos presentaron y son ellos los que están demandando este servicio", aceptó.

Finalmente dijo que posiblemente el lunes se retome la negociación, sin embargo, aún no les han confirmado las autoridades.

"Habíamos comentado que sería el día lunes cuando se retomen estos diálogos, pero aún no se nos ha confirmado por parte de la autoridad si es el lunes u otro día de la semana, en la ciudad de Xalapa, ya que hasta el momento no hemos llegado a nada, por lo que no se ha cerrado el diálogo", reiteró.