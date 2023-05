Destrozan escuela de Veracruz para robarse un yogurt y un pastel

Luego de que ladrones ingresaron al jardín de niños Tomasa Valdés Viuda de Alemán, también lograron vulnerar una ventana, para meterse a la cooperativa de la escuela primaria Justino Sarmiento en Veracruz, ya que se encuentra entre ambos planteles educativos, sin embargo, únicamente pudieron ingresar a la cooperativa, donde se comieron algunos alimentos, afirmó la directora, Susana Pavón Martínez.

"No se llevaron nada, nada más entraron, agarraron y destaparon un yogurt y un pastel, yo creo que como es cooperativa, pensaron que ahí había dinero, pero no encontraron nada y no se pudieron meter a la escuela, solo a la cooperativa, que colinda con el jardín, a través de una ventana", explicó.

Sin embargo, dijo que en varias ocasiones les han robado, sobre todo durante la pandemia, que fue cuando más afectaciones les causaron a la institución.

"Ahora tenemos vigilancia, ya que aquí es muy solitario por las noches, está muy, muy solitario en la noche, y obscuro", reveló.

Reiteró que en la pandemia fue cuando los robos se hicieron más evidentes, pero como entramos a un programa, pudieron obtener los recursos necesarios para arreglar las afectaciones causadas por los robos constantes.

"Ya rehabilitamos todo y gracias a Dios ya no se han metido a robar, hasta hoy que forzaron la ventanita y se metieron a la cooperativa, gracias a Dios no se llevaron nada", afirmó.

A través del medio pidió más vigilancia y rondines de los cuerpos de seguridad, sobre todo en las madrugadas.

"Necesitamos más vigilancia y rondines, sobre todo en la madrugada, que es cuando más solitario está todo por aquí, la verdad es que las escuelas están muy vulnerables, porque no tenemos vigilancia, tenemos que contratarla nosotros, de manera particular, ya no es como antes que el conserje se quedaba a dormir, incluso cuentan con un lugar para vivir dentro del plantel, pero ya no es así, desde hace muchos años", lamentó.

Finalmente, subrayó que la escuela tiene que buscar los recursos para contratar a una persona que ande rondando, vigilando, y la verdad es que las escuelas tienen muy pocos recursos.

