Revisar sistema de pensiones se debe hacer con cuidado: presidente del CT

Revisar el sistema de pensiones en el país suena bien, pero debe tener bases sólidas y claras para no generar un problema mayor que el que se pretende resolver, aseveró Benjamín Gutiérrez García, presidente del Congreso del Trabajo en el estado de Veracruz.

Ante la propuesta que entre otros temas apunta a que las personas no esperen tantos años para poder jubilarse y cobrar una pensión mensual, dijo que se escucha bien, pero hay que considerar la realidad del país para que lo que se apruebe tenga bases sólidas y no se convierta en un dolor de cabeza para el propio gobierno y las arcas públicas.

"El tema de pensiones es un grave problema porque aumentó la edad jubilatoria, te jubilas hasta tu ancianidad; además aumentó la expectativa de vida y hay más longevidad; hay que pagar pensión por muchos años a personas ya inactivas.

"En las últimas décadas, con la tecnología y la automatización del trabajo ya se requiere menos mano de obra y hay menos puestos de trabajo para la gente y eso fomenta desempleo", señaló Gutiérrez García.

Se dijo de acuerdo en que las personas no tengan que jubilarse cuando ya no pueden ni moverse, pero admitió que el gobierno debe tener bases sólidas antes de dar ese paso, para garantizar su continuidad y que no cause un caos que lleve a las empresas a declararse en quiebra para evadir ese deber legal.