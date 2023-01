Restaurantes en Boca del Río perderán a clientes fumadores

El nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que entró en vigor este domingo, disminuirá la afluencia de comensales en restaurantes, señaló el presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río, Lorenzo Montalvo Iglesias.

Dijo que al tener que habilitarse un área exclusivamente para fumar, la cual tiene que cumplir con las especificaciones que marca el nuevo reglamento, además de las señaléticas, representa un golpe a la economía del sector.

"En este momento estamos entrando a una temporada baja y nosotros tenemos que invertir para esta nueva ley, la siento un poco complicada porque hay gente que va a los negocios y les gusta fumar, aunque hay espacios donde la gente no fuma en restaurantes adentro, esta nueva norma dice que es un espacio exclusivamente para fumadores donde tiene que señalar que no debe de haber niños, mujeres embarazadas no pueden entrar, ciertas normas, señaléticas que hay que poner también para que la gente sepa que es un espacio especialmente para quienes van a fumar".

Mencionó que el área de fumadores era un espacio muy solicitado, donde incluso familias sin niños degustaban sus platillos y convivían.

Con el nuevo reglamento se prohíbe a establecimientos dar servicio de alimentos y bebidas en el área adaptada para fumadores, entre otras restricciones.

Aunque considera son medidas más estrictas, comentó que al estar ya en vigor son normas a las que el sector y los comensales se tendrán que acostumbrar, pues como restauranteros pueden ser sancionados si no se respeta lo que establece el nuevo reglamento.

El presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río, que agrupa a 25 establecimientos, informó que esta semana empresarios del sector abordarán el tema para capacitar al personal sobre las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

"Tenemos una reunión la semana que entra, tenemos un curso de capacitación en Manejo de Alimentos y nos vamos a avocar a partir de esta semana a ver adecuaciones, porque nosotros damos servicio de gastronomía a la gente y de eso vivimos".

Por lo pronto desde este domingo, dijo que de manera cordial se les invita a no fumar a quien desee hacerlo y se explica que es una nueva disposición de la ley.

Subrayó que es importante promover este nuevo reglamento y que las personas entiendan que no es una restricción del restaurante sino algo que ha marcado el gobierno. Anticipó una disminución de entre 10% y 15% de comensales por estas nuevas restricciones.

"Yo creo que sí va a disminuir algo, porque la gente todavía no se va a acostumbrar cuando tu le digas 'no se puede fumar en esta área', no se van a sentir contentos y corre el riesgo de que se vayan del negocio sin consumir porque no están las condiciones que es fumar libremente. Hay que acostumbrarnos y a nosotros se nos va a complicar, pero hay que aplicarlo".