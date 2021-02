Restauranteros piden un alto a aumento de tarifas y apagones

El sector restaurantero demandó que no suba la tarifa eléctrica porque lo afectaría aún más, y pidió un alto a los apagones por el daño que causarían en los aparatos que utilizan en sus negocios.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el estado, Daniel Martín Lois, aseveró lo anterior y recordó que en el pasado reciente tuvieron que apagar focos e iluminarse con velas en determinados días, como una forma de protestar por las altas tarifas.

Admitió que los apagones por las recientes tormentas invernales en el sur de Estados Unidos y norte de México pusieron en alerta a los sectores productivos, entre ellos el restaurantero, por el riesgo de averías en sus equipos eléctricos.

A ello se suma el temor de que en el marco de la reforma energética en análisis a nivel federal haya un incremento a las tarifas eléctricas, pues eso sepultaría al sector turístico, al que pertenece el restaurantero.

Admitió que hasta ahora no han sufrido daños en los restaurantes.

"Se dio una notificación para que no tuvieran conectados los instrumentos; lo único que no podíamos desconectar son los congeladores y refrigeradores, y hasta ahora no tenemos ningún dato porque se han dado (los apagones) fuera de nuestro horario de trabajo, pero sí hacemos un llamado a las autoridades, que no se esté realizando, porque si empezamos a tener movilidad en nuestros horarios y empieza a haber apagones que no sean en la noche, sí van a afectar", subrayó Martín Lois.

Recordó que además del año 2020, el bimestre enero-febrero del 2021 ha sido muy malo para el sector turístico, en alusión a las alertas sanitarias que impuso el gobierno local, a que no hubo carnaval de Veracruz y no habría vacaciones de Semana Santa.

Advirtió que eso no es lo peor, sino la reforma que se cocina en el Congreso de la Unión.

"Sí estamos preocupados por el tema de la energía, sobre todo por el dato de que se está buscando que se encarezca mediante la reforma que están aplicando; tristemente no tuvimos el apoyo de los diputados federales y como bien saben, años atrás veníamos quejándonos de qué tan dura estaba la luz en el sector restaurantero, inclusive hicimos un programa de que los jueves trabajábamos con velas como un llamado de atención, una queja silenciosa.

"Lo que estamos viendo es que la mala estrategia que se está tomando en el gobierno federal va a impulsar que tengamos unas tarifas de 10 a 15 por ciento arriba de las que ya tenemos, que de por sí en Veracruz sabemos que son sumamente complicadas", alertó el presidente de la Canirac en el estado de Veracruz.